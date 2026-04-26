El Estrecho de Ormuz: Más Allá de una Solución Temporal a la Crisis Energética

Análisis profundo de la importancia del estrecho de Ormuz en el contexto de la crisis energética global, destacando que su apertura es una solución coyuntural y que el problema radica en un modelo energético desfasado y en la necesidad de una transición hacia fuentes renovables.

Existen momentos en los que la atención global se concentra en puntos geográficos específicos, reduciendo la percepción del mundo a un espacio limitado y vulnerable donde se toman decisiones cruciales.

El estrecho de Ormuz es un ejemplo paradigmático de ello, siendo responsable del tránsito de aproximadamente el 20% del petróleo que impulsa la economía mundial, además de una cantidad significativa de gas natural licuado, especialmente proveniente de Catar, y de insumos agrícolas esenciales como la urea y otros fertilizantes. Si bien la apertura del estrecho de Ormuz genera expectativas de alivio en los problemas energéticos y agrícolas globales, esta esperanza puede ser engañosa, ya que representa una solución temporal a un problema de fondo mucho más complejo.

Durante décadas, la infraestructura energética mundial se ha construido alrededor de puntos críticos geográficos como el canal de Suez, el estrecho de Malaca, el canal de Panamá y el propio estrecho de Ormuz, que han demostrado su capacidad para afectar la economía global en cuestión de días ante cualquier interrupción. La interrupción del flujo energético provoca un aumento drástico de los precios, mientras que su restablecimiento ofrece un respiro temporal.

Sin embargo, la actual crisis energética trasciende esta lógica simplista, revelando profundas grietas en el modelo energético que ha sustentado la economía durante décadas. La demanda energética global ha evolucionado, con China diversificando su consumo, Europa buscando reducir su dependencia externa y Estados Unidos apuntando a la autosuficiencia mientras aumenta sus exportaciones energéticas. Esta heterogeneidad en la demanda disminuye la importancia relativa del petróleo y el gas que transitan por Ormuz.

En el lado de la oferta, la fracturación hidráulica en Estados Unidos, las políticas de la OPEP y la incertidumbre en los países productores tradicionales han complicado aún más el panorama. Ormuz sigue siendo una pieza clave, pero no define el tablero completo. La reconstrucción de los activos dañados durante los conflictos en Irán y los países árabes tomará años, entre 4 y 5, incluyendo la normalización económica y la plena integración en la economía global.

Además, existe una superposición de sistemas, con tensiones entre los combustibles fósiles como solución a corto plazo y un modelo alternativo basado en energías renovables. Paradójicamente, la crisis actual podría resolverse, en gran parte, abandonando los combustibles fósiles, lo que podría conducir a un cambio estructural. Esta situación nos lleva a cuestionar nuestra comprensión de la crisis energética: si la reducimos a un problema de suministro inmediato, la apertura de Ormuz puede parecer una solución parcial.

Sin embargo, si la entendemos como una transición desordenada entre modelos energéticos, influenciada por intereses geopolíticos, económicos y tecnológicos, la respuesta es más compleja. Europa ejemplifica esta situación, intentando reducir su dependencia de los combustibles fósiles, acelerar la transición a las renovables y mantener la competitividad de su industria. Si bien Ormuz sigue siendo relevante y cualquier alteración en su funcionamiento tiene efectos inmediatos, no debe confundirse su importancia con una solución definitiva.

Existe un componente psicológico que nos lleva a buscar soluciones fáciles a problemas complejos, como la estabilidad del suministro. Sin embargo, este enfoque está desactualizado. La inversión en el sector energético también juega un papel crucial, ya que durante años ha estado marcada por la incertidumbre





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