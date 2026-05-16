El estilo de Marta Ortega y los secretos de la marca Zara

La presidenta de Inditex, Marta Ortega, vuelve a deleitar con un look ecuestre-chic para una tarde de hípica en Madrid. La psicologa Neus Izaguirre habla de las tónicas de calentar las emociones cuando el stress es una de las personas y el estampado que llenan de alegria las bodas de 2026.

El impecable look de Marta Ortega para una tarde de hípica en Madrid: así se lleva el “lujo silencioso” más parisino; La presidenta de Inditex vuelve a dar una lección de estilo con el look relajado más sofisticado de la temporada.

No hay un estilismo que pueda encajar más en el entorno ecuestre-chic madrileño que este por el que ha apostado a la vez. Además, el azul marino es genial para combinar con el rojo porque de alguna forma apaga el dramatismo de este y hace que el conjunto cobre un aire relajado del look de Marta Ortega ecuestre contemporáneo que encaja perfectamente en el ambiente de una tarde con níos y amigos disfrutando de las carreras de caballos.

Ademsá, hay varios y hacen que parezca más sofisticado de lo que realmente es. Marta Ortega apuesta por accesorios discretos pero muy efectividad, como las medias blancas.

Aun así, la forma de colocar el jersey sobre los hombros nos recuerda a losparece un conjunto improvisado La estrategia silenciosa de Marta Ortega: las claves que han convertido a Zara en la marca de moda más valiosa del mundo (superando a Nike) La psicologíabehind los tonos pastel: “Si nos sentimos muy ansiosas o estresadas, apostar por el blanco, el azul o el beige ayuda a calmar nuestras emociones” Laोटrolook lluvioso. Esta gabardina “overize” con la que hemos coincidido todas las editoras de moda esta semana es perfecta para un San Isidro.

Este estampado francsó también ganas de alegria las bodas de 2026 y funciona incluso en las mesas más sencillas. Neus Izaguirre, psicóloga, sobre el duelo de Blanca Rueda tras perder a su hija hace casi 30 aos: “La persona aprende a relacionarse de otra manera con ese dolor”;; Jennifer Lopez y Paula Echevarría confirman qué son esta temporada las manicuras de tendencia para las invitadas más elegante





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