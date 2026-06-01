El este de la RDC: entre la guerra, el ébola y la disputa por el control territorial

La provincia de Kivu del Norte en la República Democrática del Congo enfrenta una crisis multidimensional donde el conflicto armado, la epidemia de ébola y la lucha por los recursos naturales se entrelazan, dejando a millones de personas en desplazamiento y servicios básicos colapsados.

El Movimiento 23 de Marzo ( M23 ) ha logrado establecer administraciones paralelas en el este de la República Democrática del Congo ( RDC ), creando un gobierno de facto que desafía la autoridad estatal en regiones como Kivu Norte, Kivu Sur e Ituri.

Esta situación ha generado un escenario de conflicto persistente donde millones de congoleños viven en constante desplazamiento, con servicios básicos al borde del colapso. La epidemia de ébola que azota la zona no puede analizarse como un fenómeno aislado, sino profundamente entrelazado con la inseguridad, la desconfianza hacia las autoridades sanitarias y la destrucción de infraestructuras médicas.

En territorios controlados por el M23, la presencia del Estado es nula y el grupo rebelde ejerce funciones de autoridad territorial, con gobernadores, alcaldes y estructuras administrativas propias. El avance del M23 en 2025, que incluyó la toma de ciudades estratégicas como Goma (capital de Kivu Norte) y Bukavu (capital de Kivu Sur), marcó un escalation en el conflicto, transformando al grupo de fuerza rebelde a entidad gobernante de facto.

La periodista congoleña Florence Kavira señala que las tensiones en el este del país preceden al genocidio de Ruanda de 1994, aunque ese evento agravó las dinámicas al mezclar conflictos locales sobre identidad, ciudadanía y tierras con la llegada de refugiados hutus y tutsis. El M23 surgió en 2012 articulando un discurso de marginación de comunidades tutsis congoleñas, pero hoy su控absorbido múltiples intereses: económicos (control de rutas y minas), políticos y geopolíticos.

La dimensión internacional es clave: Kinshasa acusa a Ruanda de financiar y apoyar al M23, mientras Kigali justifica su intervención como respuesta a la presencia de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), grupo compuesto por hutus ruandeses vinculados al genocidio de 1994. La población civil queda atrapada en medio, sufrutando no solo la violencia directa de grupos armados, milicias y ejércitos regulares, sino también las consecuencias indirectas como el colapso sanitario.

El brote de ébola, por ejemplo, se propaga sin control porque la inseguridad impide el rastreo de contactos, los hospitales son objetivos de ataques y la desconfianza hacia las autoridades crece tras años de abandono. La intersección de guerra, enfermedad y explotación de recursos muestra un ciclo donde cada factor alimenta al otro, dejando al este de la RDC en un estado de emergencia humanitaria crónica





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