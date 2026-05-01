El Estado Recauda 2.300 Millones Adicionales en 2025 por Congelar los Tramos del IRPF

La no actualización de los tramos del IRPF con la inflación generó ingresos adicionales de 2.300 millones de euros en 2025, permitiendo al gobierno cumplir con los objetivos fiscales acordados con la Comisión Europea. Expertos critican la medida y reclaman una reforma integral del impuesto.

El Estado español ha obtenido ingresos adicionales de 2.300 millones de euros en 2025 debido a la no actualización de los tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ( IRPF ) con la inflación.

Esta cifra representa el 0,14% del Producto Interior Bruto (PIB) y permite al gobierno cumplir con los objetivos de la reforma fiscal acordada con la Comisión Europea como parte del Plan de Recuperación de los fondos europeos. El gobierno central detalló estas cifras en el Informe de Progreso Anual enviado a Bruselas, que se hizo público el viernes.

Inicialmente, el ejecutivo se comprometió a impulsar una reforma tributaria que aumentara los ingresos fiscales en un 0,3% del PIB, equivalente a más de 5.000 millones de euros. Además, se pactó un incremento adicional del 0,1% del PIB, alrededor de 1.700 millones, a concretar antes de finales de 2025.

Para alcanzar el 0,1% adicional, sumando así el 0,4% del PIB exigido por Bruselas, el gobierno optó por la congelación de los tramos del IRPF, una estrategia que reconoce en el documento presentado. La segunda etapa del plan requería acreditar un incremento adicional de ingresos del 0,1% del PIB para el cuarto trimestre de 2028, lo cual se logra precisamente a través de la no deflactación de las bases tributarias del IRPF.

El informe, elaborado por los Ministerios de Economía y Hacienda, señala que ya en 2025 se ha alcanzado un incremento en la recaudación equivalente al 0,1% del PIB. La recaudación adicional se distribuye entre el Estado y las Comunidades Autónomas (CCAA). El gobierno asegura que esta medida, considerada pasiva al no requerir cambios legislativos, generó 2.294 millones de euros en 2025, divididos entre la Administración Central (1.137 millones) y las CCAA (1.157 millones).

Este efecto se debe a la llamada 'progresividad en frío', donde los salarios aumentan para compensar la inflación, pero al no actualizarse las tarifas del impuesto, la tributación aumenta sin que se refleje completamente la mejora del poder adquisitivo. El gobierno explica que estas cifras se obtienen recalculando la liquidación del impuesto con datos actualizados, considerando no solo los tramos con el IPC de 2025, sino también los mínimos personales y familiares.

La no deflactación del IRPF se ha convertido en un argumento recurrente para quienes critican el sistema fiscal español, considerándolo excesivamente gravoso. El gobierno ha rechazado esta crítica, argumentando que beneficia principalmente a las rentas más altas, ya que el alivio fiscal se acumula debido a la estructura progresiva del impuesto, y que ya ha implementado importantes reducciones fiscales al elevar los mínimos exentos hasta equipararlos con el salario mínimo, beneficiando a todos los niveles de ingresos.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, defendió la política fiscal del gobierno, destacando que se debe analizar el sistema fiscal en su conjunto, considerando otras medidas de apoyo a las familias, como las relacionadas con la energía. Según el Consejo General de Economistas, un contribuyente medio habría pagado 800 euros más entre 2022 y 2025 debido a la falta de adaptación del impuesto a la inflación.

El Consejo ha reclamado una reforma integral de la Ley del IRPF, la primera revisión en profundidad en veinte años, para adaptar el impuesto a las nuevas realidades económicas y deflactar las tarifas. El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) realizó simulaciones para cuatro contribuyentes solteros sin hijos, con salarios de 22.000, 24.918, 45.000 y 60.000 euros en 2021, actualizando sus ingresos con la subida salarial promedio entre 2022 y 2025.

Los resultados muestran que, aunque la renta de cada contribuyente aumentó, una parte significativa de ese incremento se destinó al pago de impuestos debido a la no actualización de las tarifas del IRPF. Por ejemplo, un contribuyente con un salario de 22.000 euros en 2021 vio su renta aumentar en 3.189,29 euros, pero pagó 628,26 euros más en impuestos.

En el caso de un salario de 60.000 euros, el aumento salarial fue de 8.698,06 euros, con un incremento en el pago de impuestos de 1.482,18 euros. Estas cifras ilustran el impacto de la no deflactación del IRPF en los contribuyentes españoles





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