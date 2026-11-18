El Gobierno español destina cerca de 24 millones de euros a la retirada de las infraestructuras del inacabado proyecto Puerto Mayor en La Manga del Mar Menor, poniendo fin a décadas de conflictos legales.

El Estado destinará cerca de 24 millones de euros a la retirada de las estructuras metálicas del inacabado proyecto puertoportuario en La Caleta del Estacio. Esta inversión busca restaurar el entorno natural de la zona tras décadas de disputas judiciales y movilización ecologista. La decisión marca el final de un conflicto que comenzó en 1975 con la concesión inicial.

Historia y orígenes del proyecto inacabado

La historia de Puerto Mayor se remonta a 1975, cuando el Gobierno franquista otorgó una concesión de 50 años a la sociedad impulsada por Tomás Maestre Aznar. Este empresario, conocido por transformar la zona en un destino turístico y residencial durante la década de los sesenta, pretendía levantar un segundo puerto deportivo en la vertiente mediterránea. El megaproyecto contemplaba cerca de un millar de amarres, miles de viviendas, un hotel y espacios comerciales.

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Sin embargo, las obras no avanzaron según lo previsto. Según el Dictamen 13/2017 del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, la empresa obtuvo una primera ampliación del plazo de ejecución en 1979. En 1982, las competencias portuarias pasaron a la Comunidad Autónoma de Murcia, que concedió otros cinco años para ejecutar los trabajos en diciembre de 1988.

Conflictos legales y anulación de prórrogas

La situación cambió drásticamente cuando la protección ambiental del litoral adquirió mayor peso con la Ley de Costas. Solo seis meses después de la ampliación de 1988, en junio de 1989, el Ejecutivo autonómico anuló la prórroga y declaró caducada la concesión por incumplimiento de los plazos. En 1996, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia anuló aquel acuerdo por defectos de procedimiento, sin entrar a valorar el incumplimiento. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia en 2002.

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El conflicto se intensificó en los años 2000, cuando la promotora retomó actuaciones. Rubén Vives, portavoz de Ecologistas en Acción, recordó que presentaron una queja ante la Comisión Europea en 2001 por posible vulneración de la Directiva Hábitats. La caleta y parte de los fondos marinos figuraban en la propuesta de lugares de importancia comunitaria de la Red Natura 2000.

Posiciones de las organizaciones ecologistas

Pedro García, director de ANSE, recordó que los primeros escritos al Gobierno de Ramón Luis Valcárcel se remontan a 2003. Solicitaban que no se autorizase la reanudación de los trabajos. El conflicto se agravó cuando la Dirección General de Calidad Ambiental levantó la suspensión mediante una resolución que, según relata, fue adoptada por un órgano carente de competencias.

En 2004, la Demarcación de Costas del Estado exigió la paralización de los trabajos en Puerto Mayor. El Ministerio de Medio Ambiente solicitó la anulación de las autorizaciones autonómicas que habían permitido reanudar las obras. Rubén Vives considera que las modificaciones introducidas en el proyecto fueron fundamentales, ya que el proyecto original de los años setenta no se parecía en nada a la versión final.

Impacto real y próximos pasos para la restauración

La disputa terminó en los tribunales y, en junio de 2005, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia acordó la suspensión cautelar de parte de las obras. Hubo que esperar hasta que la Comunidad Autónoma anulase la resolución de 1988 que había permitido prorrogar las obras. Este paso fue decisivo para la posterior caducidad de la concesión en 2020.

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Pedro García, director de ANSE, explicó que no es algo que tenga muchos precedentes, eliminar un puerto a medio construir. El Estado invertirá cerca de 24 millones de euros a retirar las estructuras y restaurar la zona. La inversión responde a la necesidad de devolver la naturalidad a La Caleta del Estacio, uno de los pocos enclaves que resistieron la urbanización de la franja litoral del Mar Menor.

Las tablestacas, clavadas en el fondo marino hace más de dos décadas, permanecen en un espacio de especial valor ambiental por sus sistemas de dunas y sus fondos marinos. Con esta operación, se pone fin a 45 años de prórrogas y batallas judiciales. La restauración de la zona será una prioridad tras la declaración de caducidad de la concesión por parte de la Comunidad Autónoma de Murcia en 2020.