El Estado español financia con millones la visita del papa León XIV entre críticas por su politización

Gobiernos autonómicos y administraciones locales aportan 4,6 millones en subvenciones directas para la visita del papa, que costará unos 25 millones. La Iglesia defiende la austeridad, mientras Europa Laica denuncia un uso partidista de los fondos públicos.

El Estado español se ha volcado en la financiación de la próxima visita del papa León XIV, que incluirá paradas en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

Los Gobiernos de Canarias y Cataluña, junto con los cabildos de Gran Canaria y Tenerife, han comprometido 4,6 millones de euros en subvenciones directas. Sin embargo, la Conferencia Episcopal Española estima que el coste total del viaje ascenderá a unos 25 millones de euros.

De esta cantidad, aproximadamente un 20% provendrá de las administraciones públicas, otro 45% de empresas y fundaciones que recibirán importantes incentivos fiscales, un 30% de la propia Conferencia Episcopal y un 5% de donativos particulares gestionados a través de Bizum y cuentas corrientes. Además de las subvenciones directas, se han previsto cesiones gratuitas de espacios públicos, como el Estadi Olímpic de Montjuïc en Barcelona, y la declaración de la visita como de excepcional interés público, lo que facilita la movilización de miles de efectivos de seguridad y emergencias.

Solo en Cataluña, se desplegarán 5.600 mossos d'Esquadra. La Generalitat de Cataluña ha firmado un convenio con el Obispado por 1,6 millones de euros, cuyo gasto será auditado posteriormente.

Asimismo, existen partidas no detalladas, como la colocación de lonas en fachadas de edificios institucionales en Madrid. La organización de la visita se ha estructurado a través de cuatro comités diocesanos (Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife) y un Comité Nacional de Coordinación. Estos comités cuentan con grupos de trabajo en áreas como liturgia, voluntarios y comunicación.

Los obispos defienden la financiación pública argumentando que responde al interés social del evento y a los beneficios económicos y de visibilidad que genera. Sin embargo, desde Europa Laica se critica la politización de la visita, calificándola de anacronismo vergonzante que convierte una visita religiosa en un acto de Estado, con un despliegue que recuerda a la relación medieval entre reyes cristianos y el papado.

La organización también ha puesto en marcha un sistema de acreditaciones con diferentes niveles de acceso según las aportaciones económicas de los asistentes. El presupuesto total, según la Conferencia Episcopal, se destina en un 85% directamente a los eventos y el resto a logística y comunicación. Aunque se habla de un impacto económico positivo, no se han detallado los métodos de cálculo ni los beneficiarios concretos.

La Iglesia insiste en los criterios de austeridad y buen gobierno, mientras que las críticas señalan la falta de transparencia y la escasa repercusión de las voces disidentes en los medios de comunicación. La visita de León XIV se perfila como un acontecimiento de gran envergadura que movilizará recursos públicos y privados en un contexto de debate sobre la laicidad del Estado





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