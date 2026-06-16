El Estadio Neza 86, del bullicio mundialista a la quietud de la memoria

A cuarenta años del Mundial de 1986, el Estadio Neza 86 sigue cerrado por problemas estructurales, pero los recuerdos de los habitantes de Nezahualcóyotl sobre los partidos, la convivencia con equipos extranjeros y la transformación de la ciudad perduran como un símbolo de orgullo y nostalgia.

Las gradas del Estadio Neza 86 se encuentran hoy desiertas, el concreto muestra grietas y el silencio se impone sobre un recinto que, en su momento, albergó a multitudes de fanáticos de todo el mundo.

Construido para el Mundial de 1986, el estadio se convirtió en una de las tres sedes mexicanas donde se disputaron partidos de la fase de grupos: Escocia contra Dinamarca, Uruguay contra Dinamarca y Uruguay contra Escocia. Casi cuatro décadas después, la estructura permanece cerrada al público por graves problemas de seguridad, pero para quienes vivieron aquel torneo persiste la memoria de una experiencia única que marcó la historia de Nezahualcóyotl.

Víctor Manuel García, vecino de la zona que asistió a los encuentros, recuerda con nostalgia los cánticos, las banderas ondeando y la emoción de compartir el estadio con aficionados extranjeros.

"Las porras, las banderas, todo era un espectáculo muy bonito. Un espectáculo que te acuerdas si lo revives y dices 'Ay, caracoles, pues ahora ya no funciona el estadio'", comenta mientras señala una de las tribunas vacías. El relato de Víctor no es sólo una reminiscencia personal; refleja la transformación que el Mundial supuso para Nezahualcóyotl, una ciudad fundada en 1963 y que, en 1986, todavía mostraba marcadas carencias urbanas: calles sin pavimentar, infraestructura limitada y escasos servicios.

La llegada de miles de turistas y equipos internacionales sorprendió a la población local.

"Imagínese ver a gente extranjera aquí en Neza, a todos nos sorprendía", recuerda Bernardo, trabajador del estadio desde hace más de veinte años. El entonces alcalde, Adolfo Cerqueda Rebollo, también guarda recuerdos vívidos de la algarabía que se vivió en las inmediaciones: rostros pintados, banderas ondeando y la gente conversando animadamente mientras esperaban los partidos. Más allá de los momentos futbolísticos, el Mundial quedó impregnado en la vida cotidiana de los residentes.

Víctor convivió con los jugadores daneses, subió al autobús que los transportaba y recibió una pequeña bandera como recuerdo.

"Me sentí casi jugador", dice entre risas. Otros jóvenes, como Bernardo, persiguieron el camión danés bajo la lluvia, una anécdota que todavía rememoran con entusiasmo. La celebración también dejó huellas materiales: boletos, fotografías y monedas conmemorativas que Víctor conserva con orgullo.

"Ahorramos bastante, nos privamos de muchas cosas porque yo no ganaba muy bien, siempre he sido obrero", explica, describiendo cómo, con esfuerzo, logró comprar certificados para intercambiarlos por entradas al Estadio Azteca, a la Ciudad Universitaria y, por supuesto, al Neza 86. La presencia de la mascota oficial del torneo, Pique, acompañada del hijo de Víctor, simboliza la unión de generaciones alrededor de un evento que, pese a su paso, sigue latente en la identidad colectiva de la comunidad.

Hoy, mientras el concreto sigue erosionado y el eco de los aplausos se ha desvanecido, el Estadio Neza 86 permanece como un monumento a la memoria, testimonio de cómo un deporte puede transformar temporalmente el entorno social y urbano de una localidad





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