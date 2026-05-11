El esperado anuncio de la fusión de Puig y Estée Lauder podría estar muy cerca después de que el mercado haya ajustado el valor de la ecuación de canje accionarial al precio en efectivo de la oferta pública de adquisición (OPA) sobre la empresa española con la que se podría celebrar el potencial acuerdo de integración de los dos grupos de marcas de cosmética y belleza.

El esperado anuncio de la fusión de Puig y Estée Lauder se encuentra a punto, después de que el mercado haya ajustado el valor de la ecuación de canje accionarial al precio en efectivo de la oferta pública de adquisición (OPA) sobre la empresa española con la que se podría celebrar el potencial acuerdo de integración de los dos grupos de marcas de cosmética y belleza .

La intención de las partes es que Estée Lauder formule una oferta sobre las acciones de clase B de Puig, que cotizan en Bolsas y Mercados Españoles (BME) y están principalmente en manos de inversores ajenos a la familia fundadora de la firma catalana de cosmética. La prioridad inicial en esta OPA era entregar como contraprestación a los accionistas de Puig nuevas acciones de clase A de Estée Lauder, cotizadas en la Bolsa de Nueva York





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