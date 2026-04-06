El Espectáculo Taurino en Sevilla: Entre el Éxito de Taquilla y la Decadencia Artística

Análisis crítico de la corrida del Domingo de Resurrección en La Maestranza de Sevilla, destacando la contradicción entre el éxito comercial y la degradación del espectáculo taurino. Se examinan las causas de esta situación, incluyendo la politización, la falta de exigencia y la transformación del público.

Lo sucedido el pasado domingo en la plaza de toros de Sevilla , marcando el inicio de la temporada, con un 'no hay billetes' anunciado, una tarde radiante, un público visiblemente entusiasmado, una presidencia cuestionada, toros jóvenes, una falta de rigor evidente, trofeos que parecían sacados de una tómbola local, aunque todo resultó muy entretenido y se acompañó con abundantes gin tonics a precios elevados (“un día es un día, amigo…”), debería despertar la atención de los aficionados

taurinos, si es que aún queda alguno preocupado por el futuro de esta tradición (la Fundación Toro de Lidia, no, pues no se involucra en asuntos profesionales…) y su supervivencia. La corrida del Domingo de Resurrección en La Maestranza fue un éxito rotundo en términos de asistencia y venta de entradas. Un triunfo para el nuevo empresario, José María Garzón, quien logró que Morante de la Puebla reconsiderara su retirada y aportara significado y color a la Feria de Sevilla. Un logro para la Real Maestranza de Caballería, propietaria del coso, que obtuvo, como mínimo, el 22% de los ingresos brutos de taquilla; y un nuevo reconocimiento para los gobernantes políticos andaluces, quienes manifiestan su apoyo a la fiesta y se sienten cómodos en el palco del callejón sevillano. Todo esto se vio realzado por la presencia del rey emérito, quien recibió a las cuadrillas tras el festejo, como ya ocurrió en las corridas de la Beneficencia madrileña durante su reinado. Sin embargo, la corrida del Domingo de Resurrección en La Maestranza, uno de los eventos emblemáticos del año, representó un fracaso innegable para la tauromaquia; socavó la prestigiosa historia de la plaza sevillana, evidenció que la afición tradicional sevillana, conocida por su sabiduría, exigencia y generosidad, ha quedado en el pasado, y que la efervescencia desmedida de la fiesta en esta ciudad podría ser el preludio de un declive inevitable. Desde hace años, La Maestranza ha perdido su esencia, pero este domingo pareció una plaza extraña, sorprendente y decadente. ¿Por qué esos toros con tan mala presentación, jóvenes, carentes de fortaleza y casta, apáticos, lisiados, casi cadáveres? ¿Por qué un silencio tan generalizado como conformista? ¿Por qué tantas ovaciones sin motivo? ¿Por qué tantos 'olés' fuera de lugar? ¿Y esos trofeos tan inoportunos? Hay quienes creen, y quizás no les falte razón, que todo esto es resultado de la politización que ha contaminado la tauromaquia en los últimos tiempos. La izquierda ha convertido la oposición a los toros en una bandera. La extrema derecha los detesta. La otra facción no sabe si le gustan o no. La polarización política actual y el auge del animalismo han logrado que lo políticamente correcto y progresista sea sinónimo de antitaurino. Y la derecha ahora es más aficionada que los propios toros, y sus políticos hablan como si fueran taurinos de toda la vida cuando, por lo general, desconocen por completo el tema. Unos y otros consideran los toros un botín electoral. Y todo esto tiene un profundo reflejo social. Si la ministra de Trabajo niega el apoyo a los toreros durante la pandemia, y el ministro de Cultura suprime el Premio Nacional de Tauromaquia, la respuesta es ir a los toros para fastidiarlos. Y no faltará el apoyo del Partido Popular: por primera vez en la historia, la RTVA transmitirá siete corridas de la Feria de Abril este año, y Telemadrid ofrecerá en directo por segunda temporada consecutiva la Feria de San Isidro en su totalidad. No importa que ese nuevo público desconozca los principios básicos del espectáculo. Ya aprenderán… Además, esta nueva generación de espectadores ha encontrado un ídolo terrenal y lo ha elevado a los altares: Morante de la Puebla, un genio, uno de los grandes toreros de la historia, quien al final de su carrera profesional recibe un reconocimiento unánime, y él mismo se sorprende de cómo cualquier gesto suyo se convierte en un acontecimiento. El torero también alimenta la polémica con sus brindis y abrazos a representantes de la derecha y extrema derecha. Diviértanse… Disfruten… ¡Vayan a los toros…! Y los presidentes de las plazas, elegidos por los políticos, reciben un mensaje claro: no causen problemas, cumplan con el reglamento, por supuesto, pero no sean demasiado estrictos, y sean generosos con los trofeos, que la gente viene a divertirse y no a pasar un mal rato… Y los presidentes saben que si no cumplen lo estipulado, serán destituidos, Así que cumplen, claro. El resultado final es la corrida del domingo en Sevilla, un espectáculo vergonzoso, impropio de esta plaza, en el que se anula la exigencia, todo se aplaude y se entregan orejas como caramelos en Semana Santa. El día que ese público festivo se canse, la fiesta de los toros se encontrará sola y al borde de la desaparición. Entonces, los políticos ya no le encontrarán rédito político y la abandonarán. Aún estamos a tiempo de evitar la debacle. Aún podemos recuperar la autenticidad, la integridad y la pureza, que han sido y serán los cimientos de su supervivencia





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