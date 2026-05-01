El espectáculo de Franco en el Bernabéu: propaganda y modernidad en el 25 aniversario del régimen

En 1964, Franco organizó un gran evento en el Santiago Bernabéu para celebrar el 25 aniversario de su régimen, combinando propaganda con una imagen de modernidad. La exposición España 64 y los fastos del Primero de Mayo buscaban reescribir la historia del franquismo y legitimar su poder.

El 1 de mayo de 1964, el general Francisco Franco aprovechó el Día Internacional del Trabajo para organizar un espectacular evento en el estadio Santiago Bernabéu, donde se celebró la jornada de San José Obrero.

Esta festividad, creada por el régimen en 1958, buscaba reemplazar las tradicionales manifestaciones obreras del Primero de Mayo con una demostración de lealtad al franquismo. La celebración de aquel año, que coincidía con el veinticinco aniversario del régimen, fue especialmente elaborada.

La Demostración Sindical incluyó actuaciones de coros y danzas regionales, un ballet sobre patines con 200 bailarines, exhibiciones de 80 motoristas al ritmo de La cabalgata de las valquirias, gimnastas de la Sección Femenina, un coro de 2.500 trabajadores cantando el Mesías de Haendel y el Príncipe Igor de Borodin, y un ballet de 150 bailarines de Bilbao. El espectáculo culminó con una exhibición de gimnasia masculina de 4.000 trabajadores y el himno nacional, todo bajo la atenta mirada de Franco, su familia y la futura realeza española, incluyendo a Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia.

Antes del evento, Franco inauguró la exposición España 64 en los Nuevos Ministerios, un proyecto liderado por el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, que buscaba modernizar la imagen del régimen. La exposición, diseñada por el arquitecto Emilio Pérez Piñero, hijo de un ingeniero republicano, fue un intento de reescribir la narrativa histórica del franquismo, presentando la Guerra Civil como una lucha entre hermanos y no como una cruzada.

Con un costo de 39 millones de pesetas, la exposición recorrió Madrid, Barcelona y San Sebastián antes de cerrar en diciembre con la colocación de la primera piedra del Palacio Nacional de Congresos y Exposiciones. Este evento marcó un punto de inflexión en la estrategia propagandística del franquismo, que buscaba adaptarse a los nuevos tiempos sin renunciar a su esencia autoritaria.

La exposición y los fastos del Primero de Mayo fueron parte de un esfuerzo por legitimar el régimen ante la sociedad española y el mundo, presentando una imagen de modernidad y estabilidad. Sin embargo, detrás de este espectáculo de unidad y progreso, el franquismo seguía siendo un sistema represivo que intentaba silenciar las demandas obreras y políticas.

La celebración del veinticinco aniversario del régimen fue, en esencia, un ejercicio de propaganda para consolidar el poder de Franco y su legado, mientras el país comenzaba a transitar hacia una nueva etapa económica y social





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