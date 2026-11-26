La redacción de El Español TV utiliza inteligencia artificial para verificar los datos de los candidatos durante el Debate a Cuatro en la Academia de Televisión.

La redacción de El Español TV organizará la transmisión del 'Debate a Cuatro' que se celebrará en la Academia de Televisión. El programa especial se emitirá de forma directa comenzando a las 21:15 horas. El objetivo central es analizar en tiempo real las intervenciones de los principales candidatos políticos del país.

Equipo Periodístico y Tecnología de Verificación

El espacio contará con la participación destacada de Pedro J. Ramírez junto a un amplio equipo de firmas de El Español. Entre los colaboradores se encuentran Fernando Garea, Ana Núñez-Milara, Alberto D. Prieto, Cristian Campos, María Peral, Arturo Criado y Jorge Calabrés. La redacción empleará inteligencia artificial en tiempo real para realizar un 'fact-checking' riguroso. Esta herramienta verificará los datos proporcionados por Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau durante sus discursos.

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Candidatos y Bloques Temáticos del Debate

El coloquio incluirá las intervenciones de Pedro Sánchez por el PSOE, Alberto Núñez Feijóo por el PP, Santiago Abascal por Vox y Ada Colau por Frente Amplio. Los temas clave a abordar abarcan la vivienda, la economía y fiscalidad, la política social y servicios públicos. Además, se tratarán la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática, así como la migración y la política exterior. La cobertura se extenderá a las redes sociales con análisis y vídeos de cada bloque.

Mecanismo de Validación y Análisis Posterior

Para la verificación se utilizarán discursos anteriores de los candidatos, sus programas electorales y datos oficiales. El sistema alertará de incoherencias o falsedades al instante. Una vez detectado un error, un verificador humano comprobará que el programa está en lo cierto. Posteriormente, dará luz verde a su publicación en el directo para garantizar la precisión.

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Continuidad Informativa y Cierre del Evento

El debate principal finalizará, pero la cobertura continuará a las 0.00 horas. En ese momento comenzará la fase de análisis profundo con la participación de los periodistas de El Español. Esta cobertura servirá como punta de lanza de toda la información que elaborará la redacción. El programa se denominará 'Cara a Cara' y ofrecerá los mejores análisis de la jornada electoral.

Impacto Medios y Contexto Competitivo

El Español se posiciona como líder ex aequo con El País, con solo 2.865 usuarios de diferencia entre sus 16,5 millones de lectores. El consejo de informativos de TVE calificó de inadmisibles las coacciones de la dirección tras la entrevista a Sánchez. Además, TVE registró un aumento de contratos, pasando de 17 a 31 millones para programas como Mañaneros, Malas lenguas y Directo al grano en el mes del 29-N.