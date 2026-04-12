EL ESPAÑOL refuerza su equipo directivo con nombramientos clave para el futuro

El diario EL ESPAÑOL incorpora a Charo Izquierdo, María Luisa Rodríguez Bello y Ana Núñez-Milara a su equipo directivo, fortaleciendo su apuesta por el liderazgo femenino, la diversificación y la innovación.

El diario EL ESPAÑOL refuerza su equipo directivo con la incorporación de Charo Izquierdo , María Luisa Rodríguez Bello y Ana Núñez-Milara , nombramientos estratégicos que impulsan la reestructuración del grupo para afrontar la próxima década. Charo Izquierdo asume la dirección de Magas , el vertical dedicado a la mujer y el liderazgo femenino , trabajando junto a la editora Cruz Sánchez de Lara para consolidar su influencia y liderazgo en el sector.

Este nombramiento llega en un momento de fuerte crecimiento para Magas, que incluye las Top 100 Mujeres Líderes, los premios Maga de Magas y una creciente comunidad de lectoras, además de su publicación bianual en papel, el Bookazine, dedicado al liderazgo femenino y el lujo. La llegada de Izquierdo promete impulsar aún más el crecimiento de Magas, que se ha consolidado como una de las apuestas más importantes de EL ESPAÑOL en su estrategia de diversificación para asegurar la rentabilidad. \María Luisa Rodríguez Bello, con experiencia previa como directora de eventos, se une al equipo como directora de Hathor, la comercializadora de publicidad de EL ESPAÑOL, reportando a la directora general de Negocio, Samary Fernández Feito. Su misión principal será la búsqueda de nuevos nichos publicitarios, un factor clave para financiar las nuevas iniciativas del diario y consolidarse como líder en español. La apuesta por la inteligencia artificial y la adaptación a las nuevas plataformas y audiencias, como las redes sociales y los formatos de vídeo, son aspectos centrales en esta estrategia de crecimiento. En este contexto, Ana Núñez-Milara se incorpora como adjunta a la dirección del diario, enfocándose en el análisis de la actualidad internacional y la geopolítica, y participando activamente en la estrategia de desarrollo de la televisión conectada de EL ESPAÑOL. La incorporación de estos tres profesionales al comité de dirección, liderado por Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara, representa una apuesta interna por el talento y un refuerzo ante los desafíos que se avecinan, que exigen una constante transformación y adaptación.\El equipo directivo completo incluye, además de los mencionados, a Samary Fernández-Feito (Negocio), Daniel Muñoz (Producto), Fuensanta Salcedo (Gestión), Sergio Sanz (Tecnología), Álvaro Mazariegos (Audiencias), Verónica Milo (Suscripciones), Prisca Dumas (Datos), Pablo Grandío (Obelisco), María Peral (Adjunta al director), Mario Díaz (Director Adjunto), Arturo Criado (Invertia), Vicente Ferrer (España), Jorge Calabrés (Investigación), Javier Corcuera (Redes) y Lina Smith (Nuevas Narrativas). La trayectoria profesional de Charo Izquierdo, la nueva directora de Magas, destaca por su especialización en moda, estilo de vida, sostenibilidad y género. Ha sido directora general de revistas en Prensa Ibérica, directora de la pasarela Mercedes Benz Fashion Week Madrid y de las ferias de moda y estilo de vida en IFEMA, además de fundadora y directora de la revista Yo Dona. María Luisa Rodríguez Bello, con su experiencia previa en eventos, aportará su conocimiento en la gestión y comercialización de publicidad. Ana Núñez-Milara, con su enfoque en análisis internacional y geopolítica, enriquecerá el equipo con su visión estratégica. La llegada de estas profesionales consolida el compromiso de EL ESPAÑOL con el liderazgo femenino, la innovación y la adaptación a las nuevas tendencias del mercado de la comunicación





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