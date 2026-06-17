EL ESPAÑOL denuncia exclusión y falta de transparencia en la asignación de publicidad institucional 2026

El diario digital EL ESPAÑOL denuncia que, pese a liderar la audiencia digital, solo ha recibido 57.300 euros del presupuesto de 155,6 millones destinado a publicidad institucional en 2026, señalando criterios arbitrarios y falta de transparencia en el reparto de fondos públicos.

El Gobierno español ha asignado un total de 155,6 millones de euros para sus campañas de publicidad institucional en 2026, pero el diario digital EL ESPAÑOL ha recibido apenas 57.300 euros, una cifra que representa el 0,0003 % del presupuesto total y el 0,009 % del monto habitual de 6,1 millones destinado a prensa digital.

A pesar de ocupar, desde enero de 2026, una de las tres primeras posiciones en audiencia digital, el medio denuncia que el reparto se ha realizado con criterios opacos y arbitrarios, sin obedecer a parámetros técnicos ni a los resultados medidos por el observatorio oficial GfK DAM. Según el propio EL ESPAÑOL, la administración central ha favorecido históricamente a los grandes conglomerados tradicionales -Prisa, Vocento y Unidad Editorial- mientras que los editores nativos digitales quedan relegados a una mínima fracción del fondo, lo que supone una vulneración de la libertad de expresión y una distorsión del principio de igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos públicos.

Desde 2024, EL ESPAÑOL ha presentado una veintena de requerimientos a través del Portal de Transparencia para conocer los criterios de adjudicación de cada ministerio. Las respuestas obtenidas revelan la utilización de indicadores inventados, como la "tasa de rebote" o la supuesta "audiencia cualificada", así como la aplicación de criterios de afinidad editorial y pactos verbales que nunca aparecen en los pliegos de licitación.

En varios casos, los ministerios respondieron con información incompleta o directamente se negaron a proporcionar los datos solicitados. El medio denuncia también que, en campañas recientes, como la del Ministerio de Vivienda para promocionar la ley del mismo nombre, se ha culpado a las comunidades autónomas gobernadas por el PP del supuesto colapso de la normativa, una estrategia comunicativa que EL ESPAÑOL considera parcial y manipuladora.

Frente a esta situación, EL ESPAÑOL ha elevado denuncias ante organismos internacionales, entre ellos el Consejo de Europa y la relatoría de la ONU, argumentando que el reparto discrecional de la publicidad institucional constituye una forma de censura indirecta contra los medios críticos con el Gobierno. Las cifras muestran una caída drástica de la inversión recibida: en 2022 y 2023 el diario obtuvo 524.261 y 511.451 euros respectivamente, mientras que en 2024 la cifra se redujo a 201.038 euros, y en 2025 se prevé que la tendencia continúe a la baja.

Asimismo, el nuevo límite impuesto por la administración, que reducirá al 35 % la publicidad institucional de los medios y pondrá restricciones a agencias y redes sociales durante 2024 y 2025, no ha mejorado la situación del periódico digital, que sigue recibiendo una proporción mínima del presupuesto total distribuido. EL ESPAÑOL insiste en que la distribución debe basarse en datos objetivos, transparencia y respeto al pluralismo informativo, y seguirá demandando respuestas claras a los criterios de adjudicación para garantizar una competencia leal en el sector mediático





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