La economía espacial se está convirtiendo en un negocio de 1,5 billones de euros, con la inversión en satélites y centros de datos en el espacio.

El espacio se convierte en un negocio de 1,5 billones de euros con la inversión en satélites y centros de datos en el espacio. La economía espacial alcanzará los 1,8 billones de dólares para 2035, con un crecimiento anual del 9%.

El turismo espacial de ultrarricos generará cerca de 2.000 millones de ingresos en la próxima década. La defensa, la infraestructura y las telecomunicaciones son las vías de negocio que ya tienen resultados tangibles. La popularidad del uso de la electricidad, la radio, el microondas, el móvil y Internet ha demostrado que la innovación y tecnología pueden redefinir industrias enteras en la Tierra.

La compañía SpaceX, fundada por Elon Musk, ha capturado 75.000 millones de dólares en inversiones y ha logrado un crecimiento del 19% en su primer día en el mercado. La compañía planea expandirse a nuevos mercados, como el transporte de pasajeros y mercancías a la Luna y a Marte, y la producción energética en ambos planetas.

La conquista del espacio es una aspiración de la humanidad desde hace siglos, y la velocidad de esa conquista se está acelerando con la ayuda de las tecnologías modernas. La gestora francesa Edmond de Rotschild identifica tres grandes oportunidades económicamente viables en el corto plazo en el espacio, y la compañía china tiene planes para desplegar 25.000 satélites en diez años





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