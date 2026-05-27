El ex presidente ha pedido un aplazamiento de su declaración ante el juez, pero la sospecha generalizada es que cobró una comisión por gestionar una ayuda del Gobierno para la empresa Plus Ultra.

El escándalo de Zapatero sigue siendo un tema de debate en España . Aunque el ex presidente ha pedido un aplazamiento de su declaración ante el juez, la sospecha generalizada es que cobró una comisión por gestionar una ayuda del Gobierno para la empresa Plus Ultra .

Sin embargo, el sumario llega a hablar de una red de empresas en el extranjero y una gran trama de sociedades para ocultar dinero ilegalmente. Es importante tener en cuenta que hay una gran diferencia entre ambas cosas. Mientras tanto, el dramaturgo Ramón Paso ha sido detenido por una presunta agresión sexual a una menor, y su caso judicial es abierta desde 2024.

Además, seis de los activistas españoles de la Flotilla que fueron capturados y encarcelados ilegalmente por el Ejército de Israel se encontraron con una carga policial en el aeropuerto de Bilbao. En otro orden de cosas, el Consejo de Ministros ha aprobado la declaración del evento de la visita del Papa a España como 'evento de especial interés público', lo que supone beneficios fiscales de hasta el 90% a las grandes empresas.

Por otro lado, la serie 'Eran los primeros años digitales' de Victoria Martín ha sido bien recibida y es un homenaje a la imperfección de la sororidad. Finalmente, el Gobierno ha adjudicado una nueva licencia de televisión al grupo de empresarios que vienen de vivir un cisma interno en el grupo Prisa, y se llamará Siete





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