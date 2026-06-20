El equipo de Luis de la Fuente llega a la Copa del Mundo con el rango de favorita y con el sueño de repetir la gesta de 2010. Nadie duda de que España es una de las grandes favoritas en este Mundial 2026.

El equipo de Luis de la Fuente llega a la Copa del Mundo con el rango de favorita y con el sueño de repetir la gesta de 2010.

Nadie duda de que España es una de las grandes favoritas en este Mundial 2026. El camino del equipo de Luis de la Fuente en los últimos años ha sido perfecto, como demuestran esa Eurocopa ganada en 2024 y la final alcanzada en la UEFA.

Sin embargo, más allá de los resultados, lo que más ha conquistado de este equipo de jóvenes talentos ha sido su imagen. Es decir, la calidad de su fútbol. Eso es lo que en muchas situaciones le ha situado por encima de rivales como Francia, Alemania o Inglaterra en todas las quinielas. España ha vuelto a hacer del fútbol de equipo un arte.

Sin embargo, esta vez más adaptado a los tiempos modernos, abandonando el juego horizontal por momentos y las combinaciones largas para ir al área de una manera más decidida y voraz. Una Selección más vertical y más adaptada a los nuevos tiempos.

Y es que cambiar a jugadores como Iniesta o Silva por puñales como Lamine Yamal o Nico Williams obliga a reinventarse y a buscar una España diferente, pero igualmente efectiva y temida en toda Europa y en todo el mundo. Por ello, 'La Roja' llega a este torneo como ya sucedió en la edición albergada en Sudáfrica, con el reto de sumar una nueva estrella a la camiseta nacional, pero basándose en un objetivo real y no en un sueño imposible.

Aunque para eso, Luis de la Fuente necesitará la mejor versión de todos sus jugadores, titulares y suplentes, porque la clave en este tipo de empresas es ser un equipo global y compacto donde todos sumen. El técnico riojano ha apostado por una lista donde prima la polivalencia en casi todos los puestos, pero sobre todo en aquellos jugadores que pueden aparecer desde la banda. Una España polivalente y sin muchas estrellas.

Esa ha sido siempre la receta del éxito de Luis de la Fuente desde que llegó al cargo. Sin embargo, en este Mundial hay una diferencia notable con lo vivido en competiciones pasadas y es que, esta vez sí, la Selección tiene a su propia estrella. Se trata, como no podía ser de otra manera, de Lamine Yamal. El futbolista del FC Barcelona es el nombre que resalta por encima del de el resto de sus compañeros.

A la pasada Eurocopa llegó como el jugador joven a seguir, como esa revelación repleta de talento que iba camino de estrella. Sin embargo, tras dos temporadas siendo el líder indiscutible del FC Barcelona, ya es uno de los mejores jugadores del mundo. Y como tal se le mide.

Sin embargo, Lamine es una de las grandes dudas en la lista de Luis de la Fuente, ya que el jugador ha llegado a esta Copa del Mundo tocado por una lesión. Después de pasarse las últimas semanas de la temporada en el dique seco por una lesión muscular, tendrá la primera fase para rodarse y llegar a las eliminatorias en plena forma, donde de verdad España deberá dar su mejor versión.

Y es que a priori, el grupo que completan Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde no debería suponer una prueba muy difícil para un equipo que aspira a lo máximo, a llegar a esa final del próximo 19 de julio en Nueva York. No obstante, Luis de la Fuente tendrá por el camino más quebraderos de cabeza además del jugador de ascendencia marroquí, y es otras piezas importantes como Nico Williams, Mikel Merino o Víctor Muñoz también llegan con el rodaje justo y tardarán en rendir a su mejor nivel.

Salvo lesiones o contratiempos, este es el plan inicial de Luis de la Fuente y el que espera que sea su guía para estar en la gran final del 19 de julio en Nueva York. No obstante, el técnico confía mucho también en jugadores como Ferran, Zubimendi, Mikel Merino o Dani Olmo como revulsivos o como 'Plan B' dentro de su estrategia.

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