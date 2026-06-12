El entorno familiar del bebé maltratado en Barcelona niega malos tratos

El entorno familiar del bebé maltratado en Barcelona ha declarado que nunca presenciaron malos tratos. Mientras tanto, el Papa León XIV se encuentra en Tenerife, donde se espera que dé una conferencia en directo.

El entorno familiar del bebé maltratado en Barcelona ha declarado que nunca presenciaron malos tratos. Mientras tanto, el Papa León XIV se encuentra en Tenerife, donde se espera que dé una conferencia en directo.

El avión Falcon cedido por el Rey ha despegado rumbo a Roma. En otro tema, el mensaje de Jonathan Andic a su padre cinco meses antes de morir revela una relación tensa. Los padres que dejaron solos a sus tres hijos para irse de fiesta han sido condenados, y dos menores han dado positivo en cocaína. La Fiscalía ha pedido mantener la fianza a Jonathan Andic por riesgo de fuga y nuevos indicios.

El Ministerio Público rechaza devolver el millón de euros consignado por el acusado y sostiene que la geolocalización, las llamadas y el análisis de móviles refuerzan las sospechas sobre su implicación en la muerte de su padre, el fundador de Mango. Además, la jueza del caso Adamuz sitúa el homicidio y las lesiones imprudentes en el centro de la investigación.

Un denunciante ha acusado a un párroco de Sevilla de negarle la comunión por estar casado con otro hombre, lo que ha provocado una gran sorpresa entre los colegios. En la PAU, el gran número de ceros en el examen de euskera ha sorprendido a los colegios. El bebé maltratado en Barcelona sigue siendo un tema de debate en la sociedad.

El Papa León XIV continúa su gira por España, mientras que el caso de Jonathan Andic sigue siendo un misterio. La relación entre los padres y los hijos sigue siendo un tema delicado en la sociedad. La justicia sigue investigando el caso del párroco de Sevilla y el caso de la PAU sigue siendo un tema de debate. La geolocalización, las llamadas y el análisis de móviles siguen siendo herramientas importantes en la investigación de los delitos.

El caso del bebé maltratado en Barcelona sigue siendo un tema de debate en la sociedad. La justicia sigue investigando el caso y se espera que se encuentren respuestas a las preguntas que han surgido





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