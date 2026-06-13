El enigma León XIV: cómo seduce a parte de la izquierda sin alterar la doctrina tradicional de la Iglesia

Análisis de la visita del papa León XIV a España y su impacto en el espacio progresista, destacando el enfoque en temas sociales como migración y pobreza que ha cautivado a sectores de la izquierda, pese a no modificar la doctrina tradicional de la Iglesia. Se exploran las tensiones con la derecha y las críticas laicistas sobre la mezcla de religión e instituciones públicas.

El enigma León XIV: por qué seduce a parte de la izquierda sin cambiar una coma la doctrina tradicional de la Iglesia 'Público' pregunta a politólogos, historiadores, sociólogos, cristianos de base y representantes de entidades laicistas por la reciente visita del papa a España y sus puntos de conexión con el espacio progresista.

Ha sido una visita inaudita en términos ideológicos, analiza el historiador César Rina. La politóloga Anna López considera que León XIV ha cambiado las prioridades del debate: habla más de migraciones, pobreza y desigualdad que de las guerras culturales. Para Europa Laica, probablemente el papa no haya conseguido el objetivo, la ampliación de la comunidad católica, pero sí algo más importante: recuperar el Estado católico. Ese es el gran golazo.

El papa León XIV sube al avión del rey de España, cedido por Felipe VI, para regresar a Roma desde Tenerife, el 12 de junio de 2026. Por España ha dejado estampas, vivencias, claros mensajes en defensa de los migrantes y numerosas lecturas: una de ellas proviene de los siete minutos de aplausos que recibió el lunes el pontífice tras su presencia de un líder religioso en la sede de la soberanía popular, mientras que el resto de diputados, tanto de izquierda como de derecha, se batían las manos.

El miércoles, hasta al frente, participaron también en un acto religioso en la Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona, con motivo del centenario de la muerte de, donde hace años se hacinaron miles de migrantes en condiciones deplorables. Más allá de estas cuestiones, que, para las asociaciones laicistas, han puesto en solfa por completo la neutralidad del Estado y el principio de laicidad, se escucharon voces como la de, al final es puro cristianismo.

Hoy en día vivimos tiempos tan locos que; así que imagínense cómo estamos, agregó en su reconocible estilo irónico. ¿Qué sucede para que un papa que no se ha movido un solo centímetro de la doctrina tradicional de la Iglesia seduzca a parte de la izquierda?

¿Es, como dice Rufián, un producto de los tiempos tan locos? ha preguntado a profesionales de la sociología, a investigadoras de la religiosidad, a politólogas, a historiadores y a organizaciones que abogan por la laicidad, además de cristianos de base, al respecto. (Tirant) - es que seduce a parte de la izquierda sin mover un centímetro la doctrina de la Iglesia.

Probablemente este ha sido, precisamente porque ha hablado más de fraternidad, exclusión y migraciones que de los temas clásicos de la batalla cultural religiosa. ha cambiado las prioridades del debate: habla más de migraciones, pobreza y desigualdad que de las guerras culturales. Y eso pone frente al espejo a una parte de la derecha, porque mientras el papa insiste en la acogida y la dignidad de los migrantes, partidos conservadores han asumido marcos como la prioridad nacional o se han opuesto a medidas como la regularización extraordinaria.

Ahí aparece una tensión evidente:, analiza: La clave sólo se puede comprender desde el contexto de la visita y el balón de oxígeno, indirecto evidentemente, que ha aportado al Gobierno de coalición. Ha sido una el perfil social y humanitario de la religión, frente a los sectores de la Iglesia más moralistas. La secularización en España (Cátedra), reflexiona: La visita quita el foco de las cuestiones nacionales que ahora mismo un escenario complejo para parte de la izquierda.

Pero dejando de lado esta cuestión utilitarista, que también influye y está ahí, de la socialdemocracia. Por ejemplo, la idea del destino universal de los bienes, que está sostenida por la doctrina social de la Iglesia, que afirma que los bienes tienen destino universal, no solo particular.

A veces, genera esta, expone una visión crítica de la visita del papa: Se ha hecho evidente la persistencia de una ambigüedad intensa entre la religión y las instituciones públicas, tanto a nivel político como a nivel mediático. Es evidente que que hasta marca el calendario y que nadie cuestiona.

También se le suma toda la permeabilidad del catolicismo con la matriz cultural. así como el poder relevante en relación a otras confesiones religiosas que deberían estar teóricamente en una posición equivalente según nuestras leyes. Se nos ha presentado una anomalía democrática, visualizada en cada uno de los diferentes actos de la visita del papa, que no se corresponde con la realidad social actual, añade. Y se pregunta: ¿Y ahora qué?.

Articular mediante normativa o reglamentos el artículo 16 de la Constitución Española. Y esto pasa, evidentemente, por derogar los Acuerdos del Concordato con El Vaticano. A la cuestión de por qué el papa seduce a la izquierda sin mover un centímetro la doctrina tradicional de la Iglesia, seguramente estemos ante un nuevo cambio de paradigma que no acabamos de saber interpretar.

Lo más evidente es que ahora las respuestas tienden a ser en todo la gama de grises, ya no es un blanco o negro rotundo





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