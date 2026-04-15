El enigma del nazismo: Nuevas investigaciones buscan respuestas a la pregunta fundamental

Historiadores alemanes continúan investigando las causas del ascenso y dominio del nazismo, explorando la participación de la sociedad alemana y las condiciones que permitieron la dictadura. Nuevas publicaciones analizan la complejidad de la época y cuestionan interpretaciones previas.

Es la pregunta que persiste, un enigma que los historiadores alemanes, como el capitán Ahab con la ballena blanca, persiguen con obsesión. A más de 80 años del final del nazismo, la respuesta definitiva y completa sigue eludiéndolos.

Heinrich August Winkler, figura central de la historiografía alemana, con meticulosidad científica, subraya que cualquier respuesta debe ser sometida al escrutinio de las fuentes. Advierte que nuevas revelaciones podrían modificar la comprensión actual, obligando a completar o incluso corregir las interpretaciones existentes.

Winkler, en sus recientes memorias, Warum es so gekommen ist (Por qué sucedió así), explora su trayectoria intelectual y aborda la pregunta fundamental, “la pregunta de todas las preguntas desde mis años de estudiante”, concerniente al carácter evitable de la mayor catástrofe de la historia alemana, la dictadura del nacionalsocialismo. Simultáneamente, Götz Aly publica Wie konnte das geschehen (¿Cómo pudo ocurrir?), cuya traducción española se prevé para 2027, profundizando en la misma cuestión.

A estas publicaciones se suma el estudio de Peter Longerich, biógrafo de Himmler, Goebbels y Hitler, Unwillige Volksgenossen (Compatriotas reticentes), que examina la participación y la actitud de la sociedad alemana frente al régimen. La investigación de Longerich, basada en miles de documentos, sugiere una respuesta diferente: los alemanes fueron mayoritariamente escépticos ante la ideología nazi, y la represión, la propaganda y el oportunismo serían los factores clave de la adhesión.

Götz Aly, desde su oficina berlinesa con vistas al edificio que fue sede del ministerio de Propaganda, argumenta que la democracia fue una condición previa para el ascenso de Hitler. En un sistema autoritario, un líder como Hitler, sin conexiones previas, difícilmente habría podido establecer y consolidar un movimiento como el NSDAP, ni conquistar el poder. Aly señala otras “condiciones previas”: el 'baby boom' de principios del siglo XX, que generó una generación joven y activa. En 1933, cuando los nazis tomaron el poder, la juventud en el poder era notable. Esta generación, que escapó en gran medida de los estragos de la Primera Guerra Mundial, buscaba utopía y acción, en contraste con el pragmatismo de sus mayores.

La democratización de la educación y el ascenso social que se produjo en las primeras décadas del siglo XX, pero que la crisis económica de 1929 frenó, también jugó un papel importante. Esto generó envidia y resentimiento, dirigidos en parte hacia la población judía, señalada por los nazis como competidora.

Longerich, en Compatriotas reticentes, centra su estudio en la sociedad alemana, analizando documentos que revelan las reacciones de la población frente a las políticas del régimen, incluyendo quejas sobre las condiciones laborales y el temor a la guerra. La investigación indica que la política de exterminio racista del régimen encontró en su mayoría reacciones negativas entre la población, pero también desvela la complejidad de las actitudes y la participación de millones de personas en el sistema.

Winkler, en sus memorias, recuerda la reacción de su abuela tras la guerra, al notar la desaparición de personas con la estrella judía y sospechar lo peor.





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