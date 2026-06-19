El empresario Alberto González Amador experimentó un notable aumento en su facturación entre 2021 y 2023, alcanzando 4,4 millones de euros. Este incremento coincidió con su relación con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

El empresario Alberto González Amador experimentó un notable aumento en su facturación entre 2021 y 2023, alcanzando 4,4 millones de euros, comparado con los 400.000 euros anteriores.

Este incremento coincidió con su relación con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. El Partido Popular (PP) defiende que este aumento no está relacionado con su cargo público. Ayuso ha defendido públicamente a González en diversas ocasiones, tanto en actos institucionales como en medios de comunicación. Otros miembros del PP, como Carlos Díaz-Pache, Alfonso Serrano y Miguel Tellado, también han mostrado su apoyo al empresario.

El aumento en la facturación de González Amador se debe a la venta de mascarillas, que se convirtió en un negocio rentable durante la pandemia. A pesar de esto, el PP se escuda en que es un ciudadano y que este incremento no tiene nada que ver con ellos, pues se trata de un particular.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido públicamente a su pareja en diversas ocasiones, tanto en actos institucionales como en medios de comunicación. También han mostrado su apoyo al empresario otros miembros del PP, como Carlos Díaz-Pache, Alfonso Serrano y Miguel Tellado. El aumento en la facturación de González Amador se ha convertido en un tema de debate público, con algunos argumentando que su relación con Ayuso ha influido en su negocio.

Sin embargo, el PP insiste en que es un ciudadano y que su negocio no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid. La defensa de Ayuso a su pareja ha sido pública y repetida en diversas ocasiones, tanto en actos institucionales como en medios de comunicación.

Otros cargos públicos de la Comunidad de Madrid, como el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, y el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, también han defendido al empresario. El apoyo de la presidenta de la Comunidad de Madrid a su pareja ha sido amplio y público, y ha sido respaldado por otros cargos públicos de la región





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