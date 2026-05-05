El empleo público crece más del doble que el privado en España desde 2019

Un análisis revela que la Administración Pública ha incrementado su plantilla a un ritmo significativamente superior al del sector privado en los últimos años, con las comunidades autónomas liderando el crecimiento.

El mercado laboral español ha experimentado un notable impulso en el ciclo pospandemia, pero el sector público ha crecido a un ritmo significativamente mayor que el sector privado .

Desde 2019, la creación de empleo en la Administración Pública ha duplicado la del sector privado. Las empresas han aumentado su fuerza laboral en un 10,8%, mientras que el empleo público se ha disparado un 21,9%. Este crecimiento del Estado se concentra principalmente en las comunidades autónomas, que han absorbido aproximadamente el 70% de las nuevas contrataciones.

España superó en 2025 la cifra de 21.635.194 afiliaciones medias a la Seguridad Social, representando un crecimiento del 12,2% en comparación con 2019, con la creación de casi 2,4 millones de puestos de trabajo. Sin embargo, existe una clara asimetría en la velocidad de contratación, con el sector privado como principal motor de la economía, aglutinando al 85,7% de las afiliaciones totales, generando casi 1,8 millones de nuevos empleos.

A pesar de esto, el dinamismo de la contratación estatal supera ampliamente al del sector privado. La Administración Pública ha sumado 558.198 nuevas nóminas desde 2019, elevando la cifra total de empleados públicos en España por encima de los 3,1 millones, lo que representa el 14,3% de la fuerza laboral total. Las comunidades autónomas lideran este crecimiento, concentrando el 69,7% de los nuevos puestos de trabajo, con un aumento del 26% en sus plantillas.

En contraste, las corporaciones locales han experimentado un crecimiento más modesto del 5,7%. La Administración General del Estado (AGE) ha crecido aún más rápidamente, con un aumento del 37,7% en sus plantillas desde 2019. En cuanto a los sectores de actividad, la creación de empleo se concentra en las actividades sanitarias y de servicios sociales (14,6% del crecimiento total) y en la educación (14,1% del nuevo empleo).

El sector educativo muestra una fuerte dependencia del sector público, con el 82,2% de sus nuevos empleos creados en las administraciones públicas. Por otro lado, el sector sanitario y de servicios sociales se apoya mayoritariamente en el sector privado, que es responsable del 65,3% de las nuevas afiliaciones. La industria manufacturera, por su parte, ha contribuido con un escaso 6,5% al crecimiento total del empleo





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