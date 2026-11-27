El Ejército de Liberación Nacional ejecuta a la patrullera Erika Monroy y a tres colegas tras secuestrarlos en Cúcuta el 16 de agosto. El presidente y el ministro de Defensa condenan el crimen en Norte de Santander.

El Ejército de Liberación Nacional ( ELN) ejecutó a la patrullera Erika Monroy tras secuestrarla junto a tres compañeros de la Policía Nacional el 16 de agosto en la frontera con Venezuela. Las autoridades confirmaron este jueves que el cuerpo de la joven fue hallado en el municipio de Ábrego, ubicado a unas tres horas de la ciudad de Cúcuta.

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, informó que la agente fue secuestrada junto con tres integrantes de la Policía Nacional en la vía que conecta Cúcuta con Ocaña. De la Espriella expresó su solidaridad con la familia de Monroy y rechazó con absoluta contundencia este acto de barbarie, destacando que el ELN solo entiende el lenguaje de la violencia y el desprecio por la ley.

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Detalles del secuestro en La Curva

El incidente ocurrió en una zona rural del municipio de Bucarasica, en un sector conocido localmente como La Curva. En ese momento, los policías se desplazaban en un vehículo particular. Los cuatro agentes secuestrados pertenecían al Grupo Investigativo contra el Terrorismo (Grate) de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin).

Junto a Erika Monroy, fueron capturados el mayor Fredy Russi, el patrullero Edinson Medina y la patrullera Erika Monroy. La identidad de los compañeros de la patrullera fue confirmada por el presidente durante su anuncio oficial. Las circunstancias exactas de su muerte aún están bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

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Condena del gobierno y respuesta militar

Jorge Mora, ministro de Defensa de Colombia, condenó el crimen a través de la plataforma X. Mora aseguró que este asesinato confirma la naturaleza criminal de la guerrilla. Ambos mandatarios, De la Espriella y Mora, ordenaron a la cúpula militar y policial desplegar todas sus capacidades en la región del Catatumbo para encontrar a los responsables.

De la Espriella dejó claro que no habrá contemplaciones con quienes secuestran y asesinan a inocentes. El gobierno colombiano está movilizando recursos específicos para abordar la inseguridad en Norte de Santander, una zona crítica para las operaciones del ELN.

Contexto de violencia en el Catatumbo

La región del Catatumbo se encuentra entre las zonas más convulsas de Norte de Santander. El área está controlada por múltiples grupos armados ilegales, incluyendo al ELN y al Frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Esta presencia multiplica los riesgos para los civiles y las fuerzas del orden.

El hallazgo del cuerpo de Erika Monroy en Ábrego resalta la gravedad de la situación en la frontera noreste de Colombia. Las autoridades continúan sus esfuerzos para identificar a los autores intelectuales y materiales de este crimen. La población local permanece en alerta ante el incremento de la violencia en la zona.

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Este caso ha generado indignación nacional por la ejecución de una funcionaria pública. La investigación avanza para determinar si hubo negociaciones fallidas o si la ejecución fue inmediata tras el cautiverio. El caso Erika Monroy se suma a la lista de víctimas fatales por el conflicto armado actual.