El 'efecto frío' del IRPF: 25 millones de contribuyentes pagarán más en la Renta 2025

Un informe del REAF-CGE alerta sobre el aumento de la carga fiscal en la Campaña de la Renta 2025 debido a la falta de ajuste del IRPF a la inflación y la evolución salarial. Se analizan las consecuencias de la 'progresividad en frío' y las diferencias en la aplicación del impuesto entre comunidades autónomas.

Cerca de 25 millones de contribuyentes están convocados desde hoy, y hasta finales de junio, a participar en la Campaña de la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2025. Un informe reciente, elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE), revela un panorama fiscal preocupante marcado por la falta de ajuste del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ( IRPF ) a la evolución de precios y salarios.

Esta omisión, conocida como 'progresividad en frío', conlleva una subida fiscal encubierta que impactará negativamente en los contribuyentes, incrementando la carga impositiva en unos 12.000 millones de euros a nivel estatal. La situación se agrava por la no actualización de los mínimos personales y familiares, así como de otros parámetros fiscales, en un contexto de inflación persistente. \El estudio del REAF detalla que la falta de deflactación de la tarifa del IRPF, junto con la no actualización de los mínimos personales y familiares, ha generado un aumento fiscal acumulado del 18,10% entre 2022 y 2026. Los expertos basan sus cálculos en el aumento salarial registrado en los últimos años, considerando la evolución de los convenios colectivos. Además, el informe señala que el mínimo personal para gastos personales, que reduce la carga fiscal de todos los contribuyentes, no ha sido actualizado, a pesar de que el Índice de Precios al Consumo (IPC) acumula un aumento del 15,8% entre enero de 2022 y diciembre de 2025. Como consecuencia, un contribuyente con una renta de 25.000 euros anuales pagaría 255 euros más este año debido a la falta de actualización del IRPF en ejercicios anteriores. Esta cifra se incrementa considerablemente a medida que aumenta el salario, afectando a contribuyentes con rentas de 30.000, 45.000, 70.000 e incluso 400.000 euros anuales, mostrando un impacto significativo en todos los niveles de ingresos. \El Gobierno actual ha justificado la negativa a deflactar el IRPF argumentando que la medida beneficiaría a todos los contribuyentes por igual y que prefería aplicar rebajas selectivas para rentas bajas. Sin embargo, el informe del REAF destaca que la gran mayoría de las comunidades autónomas han dejado de amortiguar la carga fiscal, tras haber implementado medidas de alivio en los primeros años de repunte inflacionario. Aunque algunas regiones, como Andalucía, Aragón, Canarias, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco, implementaron la deflactación del tramo autonómico del IRPF entre 2022 y 2024, estas medidas han cesado en la mayoría de los casos. Actualmente, solo País Vasco y La Rioja mantienen medidas, aunque en el caso de La Rioja, la deflactación está condicionada a que el IPC supere el 3% durante el presente año. El informe también analiza las diferencias en los tipos impositivos entre las distintas comunidades autónomas, destacando que la Comunidad Valenciana aplica el tipo marginal más alto (54%), mientras que Madrid presenta el tipo mínimo más reducido (18%). Se observa una disparidad significativa en la aplicación del IRPF, con Madrid siendo la región que mejor trata a las rentas altas y País Vasco a las rentas bajas





expansioncom / 🏆 9. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IRPF Renta 2025 Deflactación Inflación Fiscalidad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ciberataques en la Campaña de la Renta 2025-2026: Cómo ProtegerseLa campaña de la declaración de la renta 2025-2026 se inicia el 8 de abril, y los expertos en ciberseguridad advierten sobre un aumento de estafas. Los ciberdelincuentes utilizarán tácticas tradicionales y nuevas, incluyendo inteligencia artificial, para robar datos y dinero. Se alertan sobre SMS, correos electrónicos y llamadas fraudulentas, instando a la precaución.

Read more »

Arranca la Campaña de la Renta 2025: Fechas Clave, Novedades y ObligacionesLa Campaña de la Renta para los ejercicios fiscales 2025 y 2026 ya está en marcha. Este artículo detalla las fechas clave, las diferentes opciones de presentación (internet, teléfono, presencial), las obligaciones de declaración y las principales novedades para los contribuyentes.

Read more »

Renta 2025: los jubilados mutualistas pueden pedir la devolución de IRPF durante la campañaLicenciada en Periodismo y estudios en Lingüística por la Universidad Complutense de Madrid. Se incorporó a EXPANSIÓN en 2006 y a Unidad Editorial (antes Recoletos) en 2001, donde trabajó también en Correo Farmacéutico y Diario Médico después de pasar por otros medios como Telecinco y RNE.

Read more »

Novedades de la Renta 2025: Avisos y Devoluciones para JubiladosGestha informa sobre las novedades de la campaña de la Renta 2025, incluyendo avisos para jubilados con derecho a devolución por doble tributación y la simplificación del proceso de devolución para mutualistas.

Read more »

Borrador de la declaración de la Renta 2025-2026: cómo solicitarlo, modificarlo y confirmarloComo cada campaña, la Agencia Tributaria pone a disposición de los contribuyentes el borrador de la declaración de la Renta 2025 con el objetivo de realizar la declaración del...

Read more »

Todas las deducciones autonómicas para la declaración de la renta 2025-2026 por practicar deporteEn algunas comunidades autónomas, se pueden desgravar en la declaración de la renta los gastos derivados del gimnasio o la práctica de deporte. Estas son las deducciones que se pueden incluir en la renta en 2026.

Read more »