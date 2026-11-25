Análisis del entramado de asociaciones y figuras como Jesús Muñoz y Anavid que amplifican discursos contra la ley de violencia machista impulsados por Vox.

El discurso que cuestiona el marco legal contra la violencia de género no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una red compleja de influencias que ha logrado penetrar en las instituciones políticas españolas. Vox no actúa en solitario, sino que se nutre de un entramado formado por nombres propios, asociaciones y redes de intercambio de ideas que han amplificado esta narrativa en el universo digital y en la esfera pública. Esta dinámica se ha consolidado a través de eventos organizados en el Congreso y otras ciudades, donde se promueve la derogación de la ley estatal y se difunden narrativas que minimizan la gravedad de las agresiones machistas.

Orígenes políticos del discurso negacionista

La irrupción pública de esta corriente se puede rastrear hasta un incidente temprano en el que Ángela González Carreño, cuya hija fue asesinada por su padre durante una visita a pesar de las denuncias previas, fue interrumpida por un grupo que portaba pancartas con eslóganes como ni machismo ni feminismo. Estos carteles llevaban la firma de Vox, un partido que apenas había nacido en España en aquel momento, condensando así un discurso que ha acabado conquistando espacio institucional. Aunque la formación de Santiago Abascal es el altavoz principal, el negacionismo se alimenta de una estructura más amplia que incluye a figuras de izquierda a derecha y de arriba a abajo, como Un Tío Blanco Hetero, Ignacio Arsuaga, Roma Gallardo y Jesús Muñoz.

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El rol central de la asociación Anavid

En este ecosistema destaca la Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica (Anavid), una organización que el partido de extrema derecha ha llevado en varias ocasiones al Congreso en los últimos años para promover sus postulados. La asociación asegura que su objetivo es visibilizar la violencia doméstica y ayudar a todas las víctimas, pero su discurso se centra en poner en duda el marco legal contra la violencia machista. En el apartado de testimonios de su web, en 13 de los 14 casos incluidos el agresor es una mujer, lo que distorsiona la realidad estadística y alimenta la narrativa de victimización inversa que promueven estos grupos.

Testimonios y narrativas de victimización masculina

Jesús Muñoz, vicepresidente de Anavid, se presenta públicamente como víctima de siete denuncias falsas por violencia de género y ha participado activamente en jornadas organizadas junto a Vox. En estos eventos, Muñoz comparó las leyes de violencia de género con el derecho penal de los dirigentes nazis y aseguró que desde la aprobación de la ley en 2004 España vive en un estado de terror. Sus afirmaciones incluyen la idea de que este país está juzgando a hombres con nuestros impuestos solamente por tener pene, una retórica que busca desacreditar las protecciones legales existentes al presentarlas como un instrumento de persecución política.

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Estadísticas oficiales frente a la narrativa política

La realidad numérica contrasta fuertemente con las alegaciones de estos grupos, ya que las denuncias registradas entre 2009 y 2023, según la Fiscalía, muestran una trayectoria ascendente que refleja tanto un aumento de la denuncia como de la violencia. Desde 2003, año en que comenzaron los registros oficiales, 1.388 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, una cifra que evidencia la gravedad del problema que se intenta minimizar. Además, en 2013 comenzaron a contabilizarse los menores huérfanos por esta violencia, y desde entonces 547 niñas y niños se han quedado sin madre por la violencia de género, mientras que 68 menos han sido asesinados en este tipo de casos.

Expertos y profesionales en la difusión del discurso

Estos espacios suelen ser protagonizados por hombres que aseguran ser víctimas de falsas denuncias y también por profesionales que aportan una fachada de legitimidad académica o jurídica al argumento. La diputada de Vox Reyes Romero adelantó en las jornadas de 2025 en el Congreso que existen expertos que han padecido las consecuencias de una denuncia falsa para arrojar luz sobre las consecuencias de la Ley Integral de Violencia de Género. Figuras como el psicólogo forense José Manuel Aguilar o la abogada Ruth Arroyo asocian las denuncias por violencia machista a ventajas para las mujeres, mientras que abogados como Esteban Bastida aseguran que en los divorcios conflictivos las mujeres recurren a denuncias por abusos sexuales hacia los hijos.

Redes internacionales y conexión con otros movimientos

La estructura que sostiene este discurso no se limita al ámbito nacional, sino que forma parte de una red más amplia que conecta con otros movimientos. Anavid es miembro de la Alianza Internacional contra el Abuso y la Violencia Doméstica (DAVIA), a la que pertenecen otras seis organizaciones españolas que comparten el mismo universo ideológico. Además, algunos de los protagonistas, como el abogado Pérez Roldán, son presidentes de asociaciones antiabortistas como el Centro Jurídico Tomás Moro, lo que evidencia la interconexión entre diferentes frentes culturales y políticos que buscan modificar el status quo legal y social en España.