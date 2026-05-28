El ecosistema de IA de Elon Musk: la apuesta de SpaceX por centros de datos en el espacio y una OPV millonaria

Elon Musk integra su imperio tecnológico alrededor de la inteligencia artificial, con SpaceX como núcleo de una futura oferta pública de venta de acciones valorada en hasta 1,75 billones de dólares. El plan incluye centros de datos orbitales, pese a las pérdidas actuales y los riesgos técnicos.

El empresario Elon Musk está construyendo un ecosistema vertical integrado alrededor de la inteligencia artificial (IA) que conecta todas sus compañías, desde Tesla hasta SpaceX.

En 2018, Musk intentó reclutar al equipo fundador de OpenAI para liderar un laboratorio de IA en Tesla, y desde entonces ha expandido sus ambiciones. Su empresa de IA, xAI, ahora está bajo el paraguas de SpaceX, que se prepara para una oferta pública de venta de acciones (OPV) histórica. SpaceX busca recaudar más de 75.000 millones de dólares con una valoración que podría superar los 1,75 billones de dólares, lo que le permitiría financiar el crecimiento de xAI.

Tesla ya invirtió 2.000 millones de dólares en xAI, y SpaceX desembolsó una cantidad similar antes de la fusión. Esteve Almirall, profesor de Esade, señala que Musk podría crear un conglomerado tecnológico y económico extremadamente concentrado si logra integrar Tesla, xAI, X, SpaceX, Starlink, Optimus y su propia capacidad de semiconductores. Este modelo conlleva riesgos financieros, pero ofrece mayor control, velocidad de iteración y capacidad para capturar valor.

SpaceX, sin embargo, arrastra pérdidas significativas en su segmento de IA, que incluye también la red X. Desde 2023 hasta marzo de 2025, acumuló 14.358 millones de dólares en pérdidas operativas en este ámbito. En 2024 destinó 12.727 millones de dólares en gastos de capital, el 61% del total del grupo y un 126% más que el año anterior. El año pasado registró pérdidas netas cercanas a los 5.000 millones de dólares con ingresos de 18.674 millones.

Una de las nuevas obsesiones de Musk es colocar centros de datos en el espacio a través de SpaceX, proyectando que en dos o tres años la forma más económica de generar computación para IA será orbital. Ha iniciado trámites regulatorios en EEUU para desplegar una constelación de un millón de satélites que actúen como centros de datos, con el objetivo de instalar 100 gigavatios de capacidad anual.

Musk cree que este potencial podría eclipsar los 160.000 millones de dólares de ingresos estimados para Starlink, el motor financiero actual del grupo. SpaceX, como laboratorio de pruebas para una IA avanzada, podría acelerar la ingeniería en áreas como la conducción autónoma o los robots humanoides.

No obstante, expertos advierten de limitaciones técnicas y físicas considerables. La propia SpaceX ha alertado sobre la complejidad de un proyecto que depende de tecnologías sin probar y que podría no ser comercialmente viable. Pese a ello, la compañía ya empieza a monetizar sus inversiones en centros de datos terrestres, desvelando planes hasta 2029





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