Santiago Niño Becerra analiza cómo la subida del SMI podría inflar el precio de la vivienda, contrastando datos actuales con la burbuja hipotecaria de 2007.

El economista Santiago Niño Becerra plantea una reflexión crítica sobre la relación entre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y los precios de la vivienda en España, argumentando que el mercado tenderá a absorber cualquier incremento de renta disponible. Su tesis se basa en la idea de que el futuro tiende a repetir patrones del pasado, sugiriendo que la mayor capacidad de pago no necesariamente mejora el acceso a la vivienda, sino que podría alimentar la inflación de los precios inmobiliarios. Esta perspectiva pone en el centro del debate económico la dinámica entre la renta disponible de los hogares y la rigidez de la oferta residencial en el mercado español actual.

El mecanismo del SMI y el mercado inmobiliario

El Gobierno ha aprobado una nueva cuantía del SMI que asciende a 1.221 euros mensuales, lo que equivale a 17.094 euros anuales repartidos en 14 pagas, suponiendo un incremento del 3,1% respecto al ejercicio de 2025. Esta cifra, que aún no consta oficialmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), queda exenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Sin embargo, los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que la inflación acumulada en octubre se situó en el 4,9%, con una inflación subyacente del 3,1%. Esta realidad indica que, en 2026, el poder adquisitivo real derivado del aumento del SMI se ha visto erosionado por los precios, sugiriendo que el incremento nominal no ha sido suficiente para contrarrestar la subida general de costes en la economía.

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El peso del crédito en la burbuja de 2007

El Informe Anual del Banco de España de 2007 describe detalladamente cómo el crédito a los hogares para comprar vivienda creció a tasas anuales de torno al 20% durante el periodo 2000-2003, y del 24% entre 2004 y 2005, en un contexto de tipos de interés mínimos. El propio documento de la institución reconoce una retroalimentación positiva donde la mayor facilidad de endeudamiento empujaba la demanda y, consecuentemente, el precio, permitiendo a su vez un mayor endeudamiento posterior. Un documento de trabajo del Servicio de Estudios de 2003, que recoge opiniones de sus autores, añade que la relajación del crédito explica una parte importante de la alza de precios, mientras que otro modelo muestra una elasticidad del precio respecto a la renta de 2,78, cifra que probablemente refleja también el efecto del crédito abundante.

Datos actuales y diferencias con el pasado

En contraste con la dinámica de hace casi dos décadas, el precio de la vivienda libre subió un 12,2% anual en el segundo trimestre de 2026 según el INE, descomponiéndose en un 7,4% para la vivienda nueva y un 12,9% para la usada. Este incremento es casi cuatro veces superior al 3,1% de subida del SMI en 2026, aunque los periodos de comparación no coinciden exactamente. En la actualidad, más del 60% de las compras de vivienda en 2007 se financiaron con hipoteca, frente a menos del 45% en 2023. Además, las nuevas operaciones de compraventa sumaban el 17,7% del PIB a mediados de 2006, mientras que a finales de 2023 esta ratio se había reducido drásticamente al 3,8%. La ratio préstamo-precio, que superaba el 100% en el máximo de la burbuja, rondaba el 75% en 2023, obligando al comprador actual a aportar al menos un 25% de su propio bolsillo.

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El déficit estructural de la oferta residencial

La escasez de oferta constituye otro factor clave en la explicación de los precios elevados. Desde 2021, se han construido 90.000 viviendas anuales, mientras que entre 2022 y 2023 surgieron 545.000 hogares nuevos. Esta descompensación deja un déficit acumulado de 365.000 viviendas destinadas exclusivamente a la vivienda principal de residentes. El Banco de España concluye que esta rigidez en la construcción contribuye a sostener los precios altos, lo que encaja perfectamente con la brecha mencionada por el economista Santiago Niño Becerra. La oferta limitada actúa como un colchón que absorbe cualquier posible aumento de la demanda sin generar un incremento significativo en la cantidad de unidades disponibles.

Impacto en los hogares de menores ingresos

El encarecimiento del mercado inmobiliario ha tenido un efecto excluyente significativo en los segmentos de población con menores recursos. Entre 2002 y 2005, durante los años previos al estallido de la crisis, la proporción de hogares propietarios de su vivienda principal bajó del 68,3% al 62,1% en familias menores de 35 años, y del 74,1% al 70,7% en el 20% de hogares con menos renta. En ese mismo periodo, los salarios no fueron el motor principal del alza de precios; la remuneración por asalariado creció de media un 3,1% anual entre 2003 y 2007, frente al 24% de crecimiento del crédito para vivienda en 2004-2005. Esto indica que el precio real subió un 55% entre 1997 y 2002 impulsado por factores financieros y no salariales.

Conclusiones sobre la hipótesis del economista

La interpretación de que el mercado absorberá la subida del SMI es plausible en un entorno con oferta tan limitada como el actual, pero los datos oficiales no miden directamente el efecto del salario mínimo sobre los precios de la vivienda. El Banco de España señala que el perfil del comprador se ha desplazado hacia hogares con mayores ingresos y capacidad de ahorro, lo que sugiere que el impacto del incremento del ingreso mínimo puede no ser tan directo como en etapas anteriores de crédito fácil. Ninguna de las fuentes oficiales consultadas ha cuantificado específicamente este efecto, dejando la hipótesis de Niño Becerra como una interpretación fundamentada en la lógica de mercado, pero sin demostración estadística directa en la actualidad.