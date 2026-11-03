El dulce de leche como fuente de energía deportiva: análisis nutricional

La nutricionista Valeria Isabel Carillo analiza el uso del dulce de leche en la dieta de deportistas. Descubre cómo su contenido en azúcares simples puede ser beneficioso tras el entrenamiento.

El dulce de leche ha dejado de ser considerado exclusivamente como un capricho ocasional para convertirse en un recurso estratégico dentro de la nutrición deportiva. La nutricionista y dietista Valeria Isabel Carillo Sainz, vinculada al club Metropolitan, afirma que este manjar argentino puede ser beneficioso tras una sesión de entrenamiento de fuerza, siempre que se combine con una fuente de proteína como un yogur o queso fresco. Este enfoque cambia la percepción tradicional del producto, situándolo como un complemento energético útil para atletas.

Impulso al consumo internacional de dulce de leche

El interés por incorporar este alimento en rutinas activas refleja un crecimiento significativo en su demanda global. Los datos comerciales de Márdel, una marca gestionada por la compañía española Caro Import especializada en productos argentinos, revelan que entre enero y septiembre las ventas internacionales de dulce de leche y alfajores aumentaron un 16%. Este volumen alcanzó los 3,62 millones de euros, con el dulce de leche por sí solo experimentando un crecimiento del 8%, lo que indica una tendencia sólida hacia su integración en mercados exteriores.

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Composición nutricional y aporte energético

La razón principal de esta utilidad radica en su perfil nutricional, dominado por hidratos de carbono. Valeria Isabel Carillo explica que el nutriente que más contiene el dulce de leche son los hidratos de carbono, y casi todos se presentan en forma de azúcares simples, tanto los naturales de la leche como los añadidos durante su elaboración. Esta característica lo convierte en una fuente rápida de energía, ideal para reponer las reservas energéticas cuando el cuerpo necesita llegar a las necesidades de hidratos, que actúan como el combustible principal para quienes corren o practican deporte de impacto.

El papel de los profesionales y los datos de mercado

La industria reconoce este potencial versátil y su capacidad para eleva las preparaciones culinarias. Diego Maccari, CEO de Márdel, marca de dulce de leche de Caro Import, señala que el producto se ha convertido en un ingrediente indispensable en la cocina dulce. Destaca que ofrece muchas posibilidades, desde postres tradicionales hasta reinterpretaciones creativas, aportando una nota de sabor única. Esta visión empresarial se alinea con la explicación científica de que su alto contenido en azúcar resulta interesante en momentos específicos de la práctica deportiva.

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Restricciones y estrategia de consumo

A pesar de sus ventajas energéticas, es crucial distinguir entre construcción muscular y suministro de energía. El dulce de leche contiene una pequeña cantidad de proteínas, pero no es rico en este nutriente ni tiene capacidad para aumentar la masa muscular por sí solo. Para ganar músculo, se requiere entrenamiento de fuerza, suficiente ingesta alimentaria, proteína repartida en varias comidas y hidratación, tal como aclara la especialista. Por tanto, su papel no es construir tejido, sino complementar la dieta con calorías rápidas.

Consejos prácticos y moderación

La dosificación y el contexto de consumo son determinantes para obtener beneficios sin comprometer la salud. Una cucharada de aproximadamente 20 gramos aporta unas 60 kilocalorías, las cuales son adecuadas tras sesiones intensas si se acompañan de yogur o tostada con queso fresco. Además, al provenir de la leche, aporta calcio, mineral fundamental para la salud ósea en actividades de impacto. Sin embargo, no debe desplazar a fuentes más nutritivas como cereales integrales, frutas o legumbres, manteniendo siempre la moderación para evitar excesos de azúcares añadidos.