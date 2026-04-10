El Dominio de Taiwán en los Chips: Un Riesgo Geopolítico para la Economía Mundial

El control de Taiwán sobre la producción mundial de chips de alta gama representa una vulnerabilidad para la economía global. Este artículo analiza los riesgos geopolíticos asociados a la dependencia de estos semiconductores, las estrategias de Estados Unidos para reducir esta dependencia y las posibles consecuencias de un conflicto en la región.

El bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán ha expuesto la vulnerabilidad de la actividad comercial. No obstante, existe un desafío aún mayor para la economía global: el control de Taiwán sobre más del 90% de los chips de silicio de última generación del mundo, fundamentales para smartphones, centros de datos, modelos de IA y sistemas de armas occidentales.

La industria de chips de Taiwán es un caso notable de crecimiento industrial, pero la isla, con sus 23 millones de habitantes, se encuentra en una falla geoestratégica a escasos 160 kilómetros de la costa china. Pekín ha expresado su objetivo de 'rejuvenecimiento nacional', incluyendo la incorporación de Taiwán, y ha reforzado sus capacidades militares para lograrlo. Una interrupción severa en el suministro global de semiconductores de alta gama detendría la inversión en IA en Estados Unidos y afectaría los mercados bursátiles globales, dependientes de las apuestas de las grandes tecnológicas en IA. La dependencia estadounidense de la manufactura taiwanesa ha sido reconocida, aunque superarla representa un reto considerable. Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, alertó en enero sobre el riesgo que supondría cualquier interrupción en la producción taiwanesa, describiéndola como 'la mayor amenaza para la economía mundial'. Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, advirtió que un ataque chino contra Taiwán podría ser una 'situación de amenaza para la supervivencia' de su país, abriendo la puerta a la activación de las fuerzas de autodefensa japonesas. Esto apunta al peligro de un conflicto mayor, especialmente en caso de una respuesta estadounidense. Las administraciones recientes han intentado reducir la dependencia de los chips taiwaneses. En 2022, la Ley de Chips de Biden destinó 52.000 millones de dólares a subsidios para la fabricación de semiconductores en Estados Unidos. Donald Trump, por su parte, ha optado por aranceles para obligar a los fabricantes de chips extranjeros a trasladar su producción. Como resultado, la inversión en el sector estadounidense de chips ha aumentado significativamente, con más de 100 proyectos anunciados y una inversión superior a los 500.000 millones de dólares, según un informe de 2024 de la Asociación de la Industria de Semiconductores de Estados Unidos, que proyecta que la fabricación nacional de chips se triplicará para 2032. Sin embargo, la industria tecnológica estadounidense seguirá dependiendo de Taiwán a corto plazo, ya que empresas como Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm y Broadcom no tienen alternativas viables para la fabricación de chips avanzados a la escala requerida. Incluso los chips fabricados en Estados Unidos deben ser enviados a Taiwán para el proceso de 'encapsulado'. La posición dominante de Taiwán en el mercado de semiconductores se percibe como un 'escudo de silicio', pero la incertidumbre sobre las intenciones de China persiste. El presidente Xi Jinping podría considerar que el tiempo está de su lado y continuar apostando por la unificación. La comunidad de inteligencia estadounidense, en su última evaluación no clasificada, indica que China no planea invadir Taiwán en 2027 ni tiene un calendario definido para la unificación. No obstante, las predicciones del mercado Polymarket estiman en un 20% la probabilidad de una invasión china antes de finales de 2027. Estas predicciones podrían fluctuar ante la reprogramada visita de Trump a China el 14 de mayo, donde seguramente se tratará el tema de Taiwán. Por el momento, Trump está intentando distanciarse de la situación en Oriente Próximo





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