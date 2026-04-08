El Domingo de Resurrección en Sevilla: Morante de la Puebla y la Elegancia de la Sociedad

La tradicional corrida del Domingo de Resurrección en Sevilla atrajo a figuras como Morante de la Puebla, que regresó a los ruedos, y a personalidades destacadas de la sociedad española, incluyendo al rey Juan Carlos e Inés Domecq, consolidando su estatus como icono de estilo.

El pasado domingo, la ciudad de Sevilla se vistió de gala para celebrar la culminación de su icónica Semana Santa , un evento que se extendió hasta uno de los momentos más aguardados de la temporada taurina: la tradicional corrida del Domingo de Resurrección. Este año, la cita adquirió un matiz especial, al marcar el retorno a los ruedos de Morante de la Puebla, tras su sorpresiva decisión de alejarse de la actividad taurina a finales de 2025.

La expectación por el regreso del diestro fue palpable, atrayendo tanto a aficionados como a curiosos ávidos de presenciar el espectáculo. Además del ambiente vibrante generado por la reaparición del torero, las miradas se dirigieron a las gradas, donde se congregaron un significativo número de personalidades y figuras relevantes del panorama social español, dando un brillo adicional al evento.\El coso taurino se convirtió en un punto de encuentro para la alta sociedad. Entre los asistentes más destacados se encontraba el rey Juan Carlos, quien realizó un viaje desde Abu Dabi para presenciar el evento. Junto a él, se pudo ver a Cayetano Martínez de Irujo, Tana Rivera, Victoria de Marichalar y la distinguida Inés Domecq, figuras que aportaron un toque de glamour y sofisticación al evento. Inés Domecq, en particular, consolidó su posición como una de las mujeres más elegantes del país, luciendo un impecable conjunto de invitada diseñado por su propia firma, IQ Collection. La elección de la diseñadora jerezana, que combinó estilo y comodidad, recibió elogios y confirmó su buen gusto. La marquesa de Almenara, conocida por su discreción y elegancia natural, demostró una vez más su capacidad para capturar miradas sin necesidad de recurrir a la ostentación. Siempre fiel a su estilo personal, que la ha convertido en un referente de la moda, prefiere que su trabajo hable por sí solo. Su ausencia en redes sociales y su aversión a los posados en photocalls no le han impedido ser considerada un icono de estilo.\En un encuentro reciente, al ser consultada sobre qué cree que hace que sus estilismos sean tan apreciados, Inés Domecq respondió con la sencillez que la caracteriza: 'No sabría decirte. Creo que al final cuando eres tú y no fuerzas nada, eso se nota'. Esta declaración refleja la filosofía que subyace a su éxito: la autenticidad y la naturalidad son los pilares fundamentales de su estilo. Su capacidad para combinar prendas de forma impecable, creando conjuntos que irradian elegancia sin esfuerzo, la ha convertido en un referente para muchas mujeres que buscan inspiración en la moda. La presencia de personalidades como Inés Domecq en eventos de esta magnitud contribuye a enriquecer la experiencia y a convertirla en un acontecimiento social de gran relevancia. La corrida de Resurrección, además de ser una cita taurina de renombre, se transforma en un escaparate de estilo y elegancia, donde la moda y la sociedad se entrelazan para crear momentos inolvidables





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