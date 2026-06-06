El documental 'Cuidar' expone la realidad agotadora e invisibilizada de los cuidados familiares

El documental Cuidar y una exposición fotográfica en Logroño muestran las historias de cuidadores, como Ruth Álvarez, que atienden a familiares enfermos. El 51% de los cuidadores pertenece a la generación sándwich, responsables de mayores e hijos, según el Grupo Cinfa.

El documental Cuidar aborda el tabú de los cuidados familiares , revelando una realidad agotadora y a menudo invisibilizada. Una de sus protagonistas enfrenta el desafío de cuidar simultáneamente a su suegra con Alzheimer , su madre con depresión y su hija con cáncer .

Ruth Álvarez, huérfana a los 34 años, comparte su experiencia cuidando a su madre con demencia, describiéndolo como un regalo que le permitió aprender sobre sí misma. Sus vivencias están plasmadas en una exposición fotográfica en Logroño. Enrique Ordieres, presidente del Grupo Cinfa, destaca que el 51% de los cuidadores pertenecen a la generación sándwich, es decir, personas responsables de cuidar tanto a mayores como a hijos. El certamen de documentales de Cinfa busca visibilizar esta realidad.

Resulta difícil no emocionarse y empatizar con el documental Cuidar, que muestra el tabú de una realidad necesaria y también agotadora. En él, una de sus protagonistas lamenta la falta de apoyo, mientras que otra habla de su difícil papel como cuidadora. Ruth Álvarez, quien se quedó huérfana con 34 años, eligió a los 30 irse a vivir con su madre para acompañarla en su enfermedad.

"Ha sido un proceso absoluto, en el que he aprendido de ella y de mí. Yo buscaba estrategias para salir de ahí porque me tenía que cuidar", expresa.

El ciclo vital de su cuidado ha quedado reflejado en unas fotografías que ahora expone en Logroño, donde se puede ver la evolución del proceso, unido a la incógnita cruel de si la persona conseguirá tragar, o la llegada de la jaula de la enfermedad, todas ellas en perchas, ya que, para Ruth, cuidar es sostener, y por partida doble, porque también tiene un hijo. En este sentido, Enrique Ordieres, presidente del Grupo Cinfa, empresa que ha lanzado un certamen de documentales para visibilizar los cuidados familiares, señala que "el 51% de los cuidadores pertenece a la generación sándwich, que además de tener la responsabilidad de los cuidados de los mayores, también tienen hijos a su cargo".

El documental y la exposición buscan romper el silencio alrededor del cuidado, mostrando tanto la carga física y emocional como los aprendizajes y la dimensión humana de esta labor esencial, que recae principalmente en mujeres y que carece de suficiente apoyo institucional. La iniciativa de Cinfa pretende dar voz a estos cuidadores invisibles y promover una reflexión social y política sobre la necesidad de políticas públicas que reconozcan y apoyen este trabajo





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cuidados Familiares Documental Generación Sándwich Ruth Álvarez Exposición Fotográfica Grupo Cinfa Alzheimer Cáncer Demencia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lola Casademunt celebra su 45 aniversario con un desfile 'salvaje' capitaneado por las modelos españolas más icónicas de los 90De Nieves Álvarez sobre la pasarela a la 'afterparty' con Antonio Carmona: desde dentro, todos los detalles de esta fiesta en homenaje al legado de la fundadora

Read more »

Maite Casademunt celebra los 45 años de su firma: 'Mi madre era animal print, pero no tan colorista como yo. Toda esa explosión de color y energía es mía'Entre supermodelos de los 90 como Nieves Álvarez, Judit Mascó y Verónica Blume, arquitectura emblemática y estampados llamativos, la firma catalana ha celebrado en Barcel

Read more »

Cuidar el planeta es cuidar nuestra saludLa salud de las personas y la salud del planeta están profundamente conectadas. Cada vez somos más conscientes de que los cambios en el entorno...

Read more »

México ironiza sobre la visita de Cayetana Álvarez de Toledo: 'Se ha vuelto frecuente que vengan a darnos lecciones sobre quiénes somos'El ministro de Exteriores mexicano se ha dirigido a la diputada popular y a Isabel Díaz Ayuso: 'Son bienvenidas cada vez que deseen venir a México a dar conferencias o de vacaciones', ha asegurado en rueda de prensa después de un viaje de la portavoz adjunta del PP en el que pronunció un polémico discurso sobre la 'soberanía' del país...

Read more »