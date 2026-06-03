El dividendo extraordinario de Sabadell desata ajustes bajistas y récord de posiciones cortas

El pago de un dividendo de 0,50 euros por acción de Banco Sabadell ha provocado una oleada de rebajas en los precios objetivos de los analistas y un aumento histórico de las apuestas bajistas de Marshall Wace, según datos de la CNMV.

El pago de un dividendo extraordinario de 0,50 euros por acción por parte de Banco Sabadell ha desencadenado una serie de reacciones en el mercado y entre los analistas, generando una oleada de ajustes en las valoraciones de la entidad.

La alta rentabilidad del dividendo, que superaba el 14%, atrajo una atención significativa, pero también provocó el consiguiente descuento en el precio de la acción durante la semana pasada. Este ajuste técnico tras el pago ha reavivado la actividad de los inversores bajistas, evidenciado por el aumento de la posición corta de Marshall Wace, una de las firmas más activas en este terreno.

Según datos de la CNMV, la apuesta a la baja de esta firma sobre Sabadell ha alcanzado niveles récord en la serie histórica, al haber tomado prestadas acciones equivalentes a una porción significativa del capital, con la intención de sacar provecho de posibles caídas futuras en la cotización. La reacción de las firmas de análisis ha sido diversa pero predominantemente a la baja.

Mientras algunas, como Deutsche Bank, se limitaron a descontar de su precio objetivo exactamente los 0,50 euros del dividendo, otras realizaron ajustes de magnitudes similares pero no idénticas. En conjunto, siete entidades han revisado sus valoraciones tras el descuento, y todas ellas han optado por reducir su objetivo de precio.

El nuevo precio objetivo medio entre estas valoraciones posteriores al pago se sitúa en 3,17 euros por acción, lo que refleja una revisión generalizada a la baja en la expectativa de revalorización del banco. Las valoraciones emitidas ya con el descuento del dividendo aplicado muestran un rango amplio, pero apuntan a una visión más cauta o pesimista sobre la evolución futura de la acción en el corto plazo.

Este episodio ilustra cómo eventos corporativos como dividendos extraordinarios pueden alterar no solo el precio de la acción en el momento del pago, sino también las Dinámicas de los inversores y la confianza de los analistas, generando un período de incertidumbre y corrección en las expectativas de mercado





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