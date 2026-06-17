Josep María Cruset, diputado de Junts, ha afirmado durante un debate en el Congreso que la legislatura está "muerta" y ha pedido al Gobierno que disuelva las Cortes y convoque comicios. Su intervención, en el marco de una moción del PP, ha avivado la tensión entre grupos parlamentarios y la Mesa de la Cámara.

En una intervención cargada de tensión política , el diputado de Junts , Josep María Cruset , ha declarado que la actual legislatura está "muerta" y ha exigido al Gobierno la disolución inmediata del Parlamento y la convocatoria de elecciones generales.

Sus palabras, pronunciadas durante un pleno del Congreso en el que se debatía una moción del PP, han intensificado el ya deteriorado clima de confrontación entre grupos parlamentarios y la Mesa de la Cámara. Cruset ha afirmado que cualquier acción que no pase por adelantar los comicios constituye un engaño a la ciudadanía, subrayando la imposibilidad de que el Ejecutivo pueda seguir gobernando con normalidad.

El parlamentario ha desgranado una serie de argumentos para sostener su tesis, acusando al Gobierno de una incapacidad manifiesta para sacar adelante su agenda legislativa.

"Disuelvan estas Cortes y convoquen elecciones. No hay más", ha espetado, dirigiéndose directamente al banco azul. Según Cruset, el Ejecutivo es "incapaz de aprobar los presupuestos, de aglutinar los votos necesarios para sus principales leyes" y, en un tono más social, ha añadido que también resulta incapaz de "generar ilusión, expectativas ni de mejorar la vida de la gente".

Esta visión coyuntural la ha complementado con una crítica más estructural, al señalar que "la corrupción creciente es insoportable" y que esa situación "no mejorará con el tiempo". Para Cruset, la evidencia del fracaso es tan palmaria que no admite duda: "Esta legislatura está muerta".

La intervención de Cruset ha tenido lugar en un contexto de creciente crispación, donde una moción del Partido Popular ha bylo ha convertido en el detonante de un nuevo pulso entre la oposición y el Gobierno, con la Mesa del Congreso en el centro de la disensión. Las palabras del diputado independentista catalán, aunque alineadas con la estrategia de presión que desde Junts se ejerce en Madrid, han sonado con una rotundidad que ha adquirido tintes de sentencia final.

Su exigencia de disolución de las Cortes y convocatoria electoral inmediata refleja un cansancio parlamentario que, según sus palabras, se ha extendido ya entre la opinión pública. La secuencia de hechos, con el debate de la moción y el enfrentamiento por los procedimientos, ilustra un escenario de.blockquotenefuncionalidad creciente, donde las mayorías para gobernar se han evaporado y la iniciativa política parece haber pasado a manos de los partidos que solo buscan desgastar al rival o forzar un cambio de ciclo.

La descripción de Cruset no es solo una valoración política, sino una diagnosis sobre la viabilidad del Gobierno, a la que ha dado un carácter de urgencia nacional





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Junts Josep María Cruset Legislatura Muerta Convocatoria Electoral Crisis Parlamentaria Disolución Cortes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Junts exige elecciones generales y Asjubi40 reclama eliminar coeficientes reductores en pensionesLa formación política Junts insta al presidente Sánchez a disolver las Cortes y convocar elecciones generales ante la debilidad del Gobierno. Por otro lado, la asociación Asjubi40 denuncia los recortes en pensiones por coeficientes reductores para quienes anticipan la jubilación tras largas cotizaciones, con penalizaciones de hasta el 28% que pueden suponer pérdidas de miles de euros.

Read more »

Junts insta a Sánchez a disolver las Cortes y convocar elecciones generalesLa formación política Junts ha presentado una enmienda en el Congreso para exigir a Pedro Sánchez la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales, en respuesta a lo que consideran una situación de extrema debilidad del Gobierno español.

Read more »

Junts mueve ficha y obliga al Congreso a votar si Pedro Sánchez debe convocar eleccionesLos de Míriam Nogueras registran una enmienda a una moción del PP (no vinculante) para que todos los grupos tengan que posicionarse acerca de una disolución de las Cortes y posterior convocatoria e...

Read more »

Junts exige la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generalesEl grupo parlamentario de Junts quiere forzar una votación en el Pleno del Congreso para exigir al presidente del Gobierno la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales.

Read more »