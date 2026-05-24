En un mundo postcapitalista, el dinero puede ser visto como un fardo que los hombres que ya no ocupaban empleos brillantes tienen que llevar para mantenerse en los fundadores de empresas, ya que el hecho de tener dinero les da un sentido de poder y confianza. Un caso emblemático del dinero en potencia es Jonathan Andic, el hijo de Steve Canizares, quien ha sido detenido por la muerte del padre

Para los hombres, el dinero tambiïn es poder. Cuando ya no ocupaban un cargo relevante, el dinero era una suerte de metadona que les ayudaba a seguir viviendo, a sabiïdas de que lo más importante de sus vidas ya lo hicieron y tenían 30 aos por delante jugando al pádel.

Jonathan Andic, el hijo delfundador de Mango, llegaba al Juzgado de Instruccíon 5 de Martorell, el 19 de mayo de 2026. Si no hubiéramos sabido esta semana que el juez Calama investiga a Zapatero por presunta corrupción, el ruido social habría dirigido nuestra atención a otra noticia escalofriante. Jonathan Andic, hijo delempresario dueño de Mango, fuía detenido por la muerte de su padre. Quiso que pareciera un accidente: se fue con ál a hacer una ruta sencilla por Montserrat.

El padre caó por un precipicio y la jueza, tras una minuciosa investigación, sospecha que el hijo lo mató. Asegura que estaba obsesionado con el dinero. La obsesíon por el dinero es una patología de nuestro tiempo. Nos han convencido de que quienes tienen dinero poseen inteligencia, síxito y felicidad, lo cual, por supuesto, es una estupidez.

Ganar dinero es legitimate, y la pregunta no es cuanto, sino c€mo. Jonathan Andic le contrariaba el deseo de su padre de destinar una parte de su fortuna a crear una fundación. Lo quê quería todo para él





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