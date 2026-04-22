El desplome del precio del cacao siembra el caos en la industria chocolatera mundial

La volatilidad del cacao, que ha pasado de máximos históricos a mínimos en meses, golpea los beneficios de los gigantes del chocolate, obligando a cierres de proyectos, ajustes en las previsiones y recortes de personal.

La montaña rusa en la cotización del cacao ha provocado un terremoto financiero en la industria chocolatera global. Si la escalada de precios experimentada a principios de 2024, cuando la materia prima alcanzó las 10.000 libras por tonelada, puso en jaque los márgenes de beneficio de las compañías al encarecer drásticamente la producción, el desplome actual hacia las 2.400 libras está generando una crisis de rentabilidad igualmente peligrosa.

Este fenómeno se debe principalmente a la recuperación de las cosechas en Ghana y Costa de Marfil, impulsadas por condiciones meteorológicas favorables que han inundado el mercado de exceso de oferta. Las empresas, que durante la crisis de precios habían optado por modificar sus recetas y reducir la dependencia del cacao, se enfrentan ahora a una paradoja contable: deben reducir los precios finales al consumidor mientras intentan absorber los costes de inventarios adquiridos cuando la materia prima estaba en máximos históricos. Este desajuste temporal está castigando severamente las cuentas de resultados de los gigantes del sector. Barry Callebaut, el mayor fabricante de chocolate del mundo, ha sido uno de los primeros en evidenciar el impacto negativo de esta volatilidad. La empresa con sede en Zúrich ha revisado drásticamente sus previsiones, anticipando una caída de sus beneficios antes de impuestos de entre el 15 y el 20 por ciento. Su director ejecutivo ha señalado que la combinación de una caída vertiginosa en el valor del cacao, un mercado saturado con exceso de capacidad y las interrupciones geopolíticas en la cadena de suministro han creado una tormenta perfecta que amenaza la estabilidad financiera a corto plazo. Paralelamente, en Estados Unidos, la situación no es más halagüeña. Hershey ha experimentado una reestructuración interna profunda, marcada por la salida inesperada de su presidente para la región y una caída del 60 por ciento en sus ingresos netos trimestrales. La empresa admite que la volatilidad extrema del mercado y la tensión en el comercio internacional han desestabilizado gravemente sus operaciones, obligando a una revisión de su estrategia global en un momento de estancamiento de la demanda. Las repercusiones de este desplome no se limitan únicamente a las grandes corporaciones, sino que alcanzan a los planes de expansión a largo plazo. En Brasil, diversos proyectos que buscaban posicionar al país como una potencia emergente en la producción de cacao han quedado prácticamente paralizados. Empresas como Cargill y Barry Callebaut habían proyectado inversiones multimillonarias bajo la premisa de precios elevados, pero con las cotizaciones actuales, los costes operativos y de capital hacen que estos proyectos sean inviables desde un punto de vista económico. Mientras tanto, en Europa, la presión sobre los costes operativos está forzando medidas drásticas incluso en los gigantes más consolidados. Nestlé, por ejemplo, ha anunciado un plan de transformación operativa que incluye el despido de 301 trabajadores en España, una medida que refleja la urgencia del sector por adaptarse a un entorno donde la marca de distribución gana terreno, los hábitos de consumo cambian rápidamente y la incertidumbre financiera obliga a realizar recortes de personal para proteger la supervivencia de la compañía ante un futuro incierto





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