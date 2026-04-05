El desgarrador relato de Pilar: Su hijo Sergi, víctima de bullying y abusos sexuales

En el documental 'Vulnerables', Pilar, madre de Sergi, comparte el doloroso testimonio del bullying y los abusos sexuales que sufrió su hijo a los 13 años. Relata los siete años de lucha judicial y la búsqueda de justicia ante la impunidad de los agresores.

Pilar, la madre de Sergi , comparte en este conmovedor vídeo del documental ' Vulnerables ' su desgarradora experiencia al revivir el infierno que sufrió su hijo a los 13 años, víctima de bullying y abusos sexuales perpetrados por compañeros del colegio de 14 y 15 años. Sergi , ahora con 20 años, siempre se ha destacado por su inteligencia, poseyendo un cociente intelectual de 135.

Pilar describe a su hijo como un niño vulnerable y sensible, resaltando la diferencia entre su comportamiento en casa, donde era extrovertido y hablador, y su dificultad para desenvolverse en la calle. El relato se inicia en el momento en que Sergi comenzó el instituto a los 12 años, compaginando sus estudios con actividades extraescolares, como cualquier otro niño de su edad. La pesadilla comenzó en mayo de 2018. Pilar y su familia notaron la desaparición de objetos de valor y dinero en casa, un misterio que no lograban entender. A esto se sumó un cambio notable en el comportamiento de Sergi. Pilar recuerda con dolor cómo lo veía encogido al caminar por la calle, y un día llegó a casa con heridas y sangre en el codo y rayas en la espalda, atribuyendo las lesiones a un partido de fútbol sala. Los sueños de Sergi se tornaron pesadillas, su alegría y locuacidad se desvanecieron, dejando paso a una creciente angustia. Una conversación reveladora durante la Navidad dejó entrever la magnitud del sufrimiento que Sergi guardaba en su interior. Ante la pregunta sobre qué deseaba para esa festividad, Sergi respondió con tristeza que no quería nada, admitiendo que ya había robado demasiado. Fue entonces cuando la verdad salió a la luz. Sergi confesó ser víctima de bullying, aislado en clase y humillado por compañeros que lo esperaban a la salida. La profesora de catalán, paradójicamente, lo instaba a salir al patio, donde los agresores lo esperaban para llevarlo a un lugar apartado y cometer los actos atroces. Pilar expresa la impotencia y el dolor que sintió como madre, describiendo este sufrimiento como lo peor que le puede ocurrir a un padre. Recuerda la incongruencia de las palabras de la profesora, quien aseguraba que Sergi estaba bien y jugaba con los demás niños, contrastando con la desgarradora confesión de Sergi sobre haber sufrido tres días de violaciones en la pradera. El relato de Pilar detalla la brutalidad de los hechos: 11 chicos involucrados, seis observando y cinco perpetrando los abusos, incluyendo el uso de un palo y la grabación de los actos. El impacto emocional de la narración es profundo. La madre de Sergi rememora el momento en que su hijo le contó todo y relata la inmediata decisión de denunciar los hechos. Sin embargo, el proceso judicial se prolongó durante siete largos años, con solo cuatro de los once presuntos agresores siendo imputados. La familia ha enfrentado múltiples recursos legales, que han sido denegados en repetidas ocasiones. En la actualidad, los agresores buscan clemencia judicial, implorando al juez que les perdone y evite la prisión. Pilar menciona la angustia adicional que sintió Sergi al saber que uno de los agresores estaba grabando los actos, incrementando la humillación al pensar en la posibilidad de que el vídeo fuera difundido, aunque nunca se encontró ni se ha hecho público. La serie documental 'Vulnerables' en Atresplayer ofrece una plataforma para dar a conocer esta y otras historias, buscando crear conciencia y luchar contra el abuso infantil y el bullying. La valentía de Pilar al compartir su testimonio es un ejemplo de fortaleza y resiliencia, y un llamado a la acción para proteger a los niños y garantizar su seguridad





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