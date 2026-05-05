El desempleo registrado cae a su nivel más bajo en 18 años en abril

El número de parados registrados en el SEPE disminuyó en abril en 62.668 personas, situando la cifra total en 2.357.044, la más baja desde junio de 2008. La Seguridad Social también gana afiliados, superando récords históricos.

El mercado laboral español continúa mostrando signos de fortaleza en abril, con una notable reducción en el número de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal ( SEPE ).

La cifra de parados disminuyó en 62.668 personas durante el mes, lo que representa una disminución porcentual del 2,59%. Esta caída sitúa el total de desempleados registrados en 2.357.044 personas, marcando la cifra más baja para un mes de abril en los últimos 18 años. Este descenso se atribuye, en gran medida, al impulso del sector servicios, especialmente durante los primeros días de la Semana Santa, un período tradicionalmente de alta demanda de empleo en este sector.

La reducción del paro registrado por debajo de la barrera de los 2,4 millones es un hito significativo, no alcanzado desde junio de 2008, lo que evidencia una recuperación sostenida del mercado laboral español tras los desafíos económicos de años anteriores. El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado estos datos, confirmando la tendencia positiva observada en los últimos meses.

La evolución del empleo en España refleja una adaptación a las nuevas dinámicas económicas y una mayor capacidad de generar oportunidades laborales en diversos sectores. La mejora en las condiciones laborales se traduce en una mayor confianza de los consumidores y un impulso al crecimiento económico general.

Es importante destacar que esta reducción del desempleo no es uniforme en todas las regiones y grupos de edad, y que aún existen desafíos importantes en la lucha contra el desempleo juvenil y de larga duración. Sin embargo, los datos de abril son un indicador alentador de la salud del mercado laboral español y de su potencial para seguir generando empleo en el futuro.

La creación de empleo de calidad y la mejora de las condiciones laborales son prioridades clave para el gobierno, que sigue trabajando en la implementación de políticas activas de empleo y en la promoción de la formación profesional para facilitar la inserción laboral de los trabajadores. La colaboración entre el sector público y el sector privado es fundamental para garantizar una recuperación sostenible del mercado laboral y para construir un futuro económico más próspero para todos los españoles.

La situación actual del mercado laboral español se caracteriza por una creciente demanda de profesionales cualificados en sectores como la tecnología, la salud y la energía renovable, lo que exige una adaptación constante de la oferta formativa a las necesidades del mercado. La digitalización de la economía y la transición hacia un modelo productivo más sostenible también están generando nuevas oportunidades de empleo en sectores emergentes.

El gobierno está invirtiendo en programas de formación y reciclaje profesional para ayudar a los trabajadores a adquirir las habilidades necesarias para adaptarse a estos nuevos desafíos y para aprovechar las oportunidades que ofrece la economía del futuro. La mejora de la competitividad de las empresas y la promoción de la innovación son también elementos clave para impulsar la creación de empleo y el crecimiento económico.

El gobierno está trabajando en la simplificación de los trámites administrativos y en la reducción de la carga fiscal para las empresas, con el objetivo de fomentar la inversión y la creación de empleo. La recuperación del turismo, un sector clave para la economía española, también está contribuyendo a la creación de empleo, especialmente en las regiones costeras y en las islas.

El gobierno está apoyando la promoción del turismo sostenible y de calidad, con el objetivo de atraer a un mayor número de turistas y de generar un impacto positivo en la economía local. La situación del mercado laboral español es compleja y dinámica, y requiere una atención constante y una adaptación continua de las políticas públicas para garantizar una recuperación sostenible y equitativa.

La colaboración entre todos los agentes sociales es fundamental para construir un futuro económico más próspero para todos los españoles. La evolución del empleo en España también está influenciada por factores externos, como la situación económica global y las tensiones geopolíticas. El gobierno está monitorizando de cerca estos factores y está tomando medidas para mitigar sus efectos negativos en el mercado laboral español.

La estabilidad política y la confianza de los inversores son también elementos clave para garantizar una recuperación sostenible del mercado laboral. El gobierno está trabajando en la consolidación de la estabilidad política y en la promoción de un clima de confianza para atraer a la inversión extranjera y nacional.

La creación de empleo de calidad y la mejora de las condiciones laborales son prioridades clave para el gobierno, que sigue trabajando en la implementación de políticas activas de empleo y en la promoción de la formación profesional para facilitar la inserción laboral de los trabajadores. La reducción del desempleo es un objetivo fundamental para el gobierno, que sigue trabajando en la implementación de políticas que fomenten la creación de empleo y la mejora de las condiciones laborales.

La recuperación del mercado laboral español es un proceso complejo y gradual, que requiere un esfuerzo conjunto de todos los agentes sociales. El gobierno está comprometido con la creación de un mercado laboral más justo, inclusivo y sostenible, que ofrezca oportunidades para todos los españoles





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