El desempleo en España vuelve a subir al 10,8% en el primer trimestre del año

La tasa de paro en España aumentó al 10,8% en el primer trimestre de 2024, con una destrucción neta de 170.300 empleos. A pesar de este retroceso, la tasa de paro se mantiene en su nivel más bajo desde 2008 y la ocupación a tiempo completo y con contrato indefinido aumentan.

España experimentó un retroceso en el mercado laboral durante el primer trimestre del año, con un aumento significativo en la tasa de desempleo que volvió a situarse en dos dígitos.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) reveló este martes que la tasa de paro ascendió al 10,8%, un incremento de nueve décimas porcentuales con respecto al 9,9% registrado en el trimestre anterior. Este aumento se traduce en una destrucción neta de 170.300 empleos entre enero y marzo, una cifra considerablemente superior a la de 92.500 empleos destruidos en el mismo periodo del año precedente, casi duplicándose la pérdida de puestos de trabajo.

El número total de desempleados también se incrementó, sumando 231.500 personas a las listas del paro, lo que representa el mayor aumento trimestral desde 2013. A pesar de este repunte, es importante destacar que la tasa de paro actual se mantiene en su nivel más bajo para un primer trimestre desde 2008, lo que indica una cierta resiliencia en el mercado laboral español. El análisis detallado de los datos revela una dinámica compleja.

A finales de marzo, España contaba con 22,29 millones de ocupados, mientras que la población activa –entendida como la suma de personas empleadas y desempleadas que buscan activamente trabajo– superó por primera vez los 25 millones de personas. Este incremento de 447.000 personas en la población activa se atribuye principalmente a la incorporación de jóvenes al mercado laboral y, de manera aún más significativa, a la creciente afluencia de trabajadores extranjeros que buscan oportunidades laborales en España.

En cuanto a la calidad del empleo, se observa un aumento notable en la ocupación a tiempo completo, con un incremento de 567.600 personas en los últimos 12 meses, lo que representa un crecimiento del 3,04%. Asimismo, el número de trabajadores con contrato indefinido alcanzó los 16,24 millones, un aumento de 539.700 personas en el último año, equivalente a un crecimiento del 3,44%.

Esta tendencia positiva se refleja en la disminución de la tasa de temporalidad, que se situó en el 14,77%, reduciéndose incluso hasta el 11,9% en el sector privado, aunque persiste en niveles preocupantes en el empleo público. La Encuesta de Población Activa (EPA) también proporciona información relevante sobre la situación de los hogares españoles. En el último año, se registró un aumento de 263.200 hogares con todos sus miembros en situación de empleo, alcanzando un total de 12,04 millones.

Paralelamente, el número de hogares con todos sus miembros desempleados disminuyó en 32.200, lo que sugiere una mejora en la situación económica de algunos hogares. El Vicepresidente Primero y Ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, valoró positivamente los datos, destacando que confirman la capacidad del mercado laboral español para seguir generando empleo de mayor calidad, incluso en un contexto internacional desafiante.

Subrayó que se ha alcanzado un nuevo máximo histórico de ocupación en términos desestacionalizados, lo que demuestra que España está mejor preparada para afrontar los retos actuales que en crisis anteriores. Según los cálculos del Ministerio de Economía, la ocupación desestacionalizada en el primer trimestre alcanzó los 22,54 millones de personas, superando en 250.000 personas los datos reales.

Este análisis sugiere que, a pesar del aumento de la tasa de desempleo, el mercado laboral español muestra signos de fortaleza y adaptación a las nuevas circunstancias económicas





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