Descubre la rutina matutina de Vicente Vallés, periodista de 63 años, y sus preferencias culinarias que incluyen aceite de oliva, vino extremeño y tapas tradicionales.

El periodista y escritor madrileño Vicente Vallés, de 63 años, ha revelado los componentes esenciales de su rutina matutina, destacando por su simplicidad y calidad nutricional. Su desayuno favorito siempre incluye zumo de naranja natural y una rebanada de pan con aceite de oliva, un menú básico que le proporciona la energía necesaria para afrontar sus intensas jornadas laborales en el programa Antena 3 Noticias 2.

Rutina matutina y apoyo culinario

Vallés depende de la ayuda externa de un cocinero profesional que le prepara esta alimentación esencial, asegurando que mantenga el físico requerido para su carrera paralela como escritor. A pesar de su fama en la televisión, apenas ha compartido públicamente sus rutinas diarias, pero en ocasiones ha confesado que le gusta cuidar su cuerpo a través del deporte de impacto, complementando así su dieta con ejercicio físico regular.

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Vistas al mar en Tenerife

El periodista ha desarrollado un gusto especial por los platos que requieren una preparación mínima, especialmente cuando disfruta de su segunda residencia en Tenerife. Su desayuno ideal es aquel que toma en cualquier lugar frente al mar, valorando las vistas desde su propiedad como un ingrediente clave para su bienestar emocional y físico. Esta conexión con el entorno natural de la isla canaria forma parte de su estrategia para mantener un equilibrio entre vida pública y privacidad.

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Preferencias vinícolas y tradición de tapas

Su paladar se ha visto influenciado por su mujer, la periodista Ángeles Blanco, quien le presentó el vino Bodegas Habla, ubicado en Trujillo, Extremadura. Vallés afirma ser un hombre que disfruta de la tradición española de las tapas, cuestionando retóricamente dónde no se encuentran tapas ricas en España. Entre sus lugares fijos destaca El Anciano Rey de los Vinos en la Calle de Bailén, una centenaria taberna madrileña frente a la Catedral de la Almudena conocida por sus excelentes aperitivos castizos.

Alternativas gastronómicas y estilo de vida

Si la comida se organiza en un restaurante italiano, suele pedir un menú específico que no se detalla completamente pero que refleja su versatilidad culinaria. En verano, combina las comidas de pie a base de tapas con buenas mesas sentadas junto a amigos en restaurantes como La Hípica en Tres Cantos, un pequeño oasis a las afueras de Madrid. Aunque es discreto con su vida privada, estos detalles sobre su dieta reflejan un aprecio profundo por la cultura gastronómica española y sus variantes regionales.