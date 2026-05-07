El desalojo forzoso de Mariano: el rostro de la crisis habitacional en Madrid

Un despliegue policial sin precedentes culminó en el desahucio de un jubilado de 67 años, cuya vivienda era propiedad de una orden religiosa acusada de negligencia y rentismo inmobiliario.

La ciudad de Madrid fue testigo este jueves de un despliegue policial desproporcionado para ejecutar el desahucio de Mariano, un hombre de 67 años que ha pasado prácticamente toda su vida en el inmueble situado en el número uno de la calle Carnero.

La movilización contó con la presencia de ocho furgones policiales, una fuerza excesiva para retirar a un solo pensionista, quien se vio obligado a abandonar su hogar tras cinco intentos fallidos de la administración y la propiedad. Durante horas, decenas de vecinos y activistas se congregaron en el lugar para brindar apoyo moral al afectado, intentando frenar un desenlace que se percibía como inevitable pero profundamente injusto.

La tensión en la calle fue palpable mientras el tiempo se agotaba para el jubilado, quien ahora se enfrenta a un futuro incierto y a la pérdida de su refugio más íntimo. La propiedad del edificio pertenece a la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís (VOT), una entidad con un patrimonio inmobiliario considerable en la capital y alrededores, incluyendo el Hospital VOT San Francisco de Asís.

El conflicto comenzó cuando la orden empezó a incrementar las cuotas del alquiler en márgenes que superaban la capacidad económica de Mariano. Tras la crisis sanitaria global, el inquilino quedó desempleado y sobrevivió mediante contratos temporales y subsidios insuficientes. Mientras la propiedad exigía pagos de 600 euros, los ingresos reales del afectado apenas alcanzaban los 400 euros, lo que generó una deuda acumulada que la entidad tasó en 15.000 euros.

Mariano intentó negociar un alquiler social acorde a su pensión de jubilación, la cual ronda los 1.030 euros, pero se encontró con una negativa rotunda por parte de la orden religiosa, que demandó un alquiler de 800 euros, cifra inasumible para alguien que debe cubrir gastos básicos de alimentación, luz y agua. La situación se agravó drásticamente debido al estado deplorable de la vivienda, resultado de décadas de falta de mantenimiento.

El pasado 8 de noviembre, el techo de la cocina se derrumbó por completo debido a humedades severas, dejando inutilizados la sala y parte del baño. A pesar de que Mariano logró salvar su nevera, el resto de su hogar quedó destrozado, obligándolo a vivir durante meses sin poder cocinar ni utilizar la lavadora.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha denunciado este escenario como un caso claro de abandono deliberado y acoso inmobiliario, sugiriendo que la entidad propietaria utiliza el deterioro estructural del edificio para forzar la salida de los inquilinos y vaciar el inmueble. Este fenómeno, descrito como rentismo religioso, pone en entredicho la coherencia entre los valores espirituales de la orden y sus prácticas comerciales y patrimoniales. El marco legal también jugó un papel determinante en este desenlace.

El pasado 26 de febrero, el Congreso de los Diputados dejó caer la moratoria antidesahucios debido al voto en contra de los sectores de derecha, eliminando una de las herramientas legales más eficaces para proteger a personas en situación de vulnerabilidad económica. Mariano había logrado detener desahucios previos gracias a certificados de vulnerabilidad y a intentos de negociación que finalmente fracasaron.

La VOT sostiene que ha actuado con diligencia y que el inquilino ha abusado de los plazos legales, pero la realidad es que el pensionista se encuentra ahora en una posición de extrema fragilidad. Sin un hogar seguro, su única opción inmediata es refugiarse temporalmente en un albergue o intentar alquilar una habitación precaria a un amigo por un coste de 400 euros, lo que reduciría aún más su calidad de vida en la etapa final de su existencia.

Este caso no es un hecho aislado, sino que refleja la crisis habitacional que asfixia a miles de personas en las grandes ciudades españolas. La colisión entre el derecho a la vivienda y la especulación inmobiliaria, incluso cuando esta es ejercida por instituciones religiosas, evidencia la urgencia de políticas públicas que garanticen alquileres sociales y protejan a los mayores.

La historia de Mariano, con sus techos caídos y sus maletas en la calle, queda como un símbolo de la desprotección social y la frialdad de un sistema que prioriza la rentabilidad del suelo sobre la dignidad humana. La comunidad vecinal sigue reclamando justicia y una respuesta coherente por parte de la Orden de San Francisco de Asís, cuestionando cómo es posible que una entidad con tantos recursos permita que un hombre de su edad termine en la calle después de toda una vida de residencia





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