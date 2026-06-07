El desafío logístico y de seguridad sin precedentes para la visita del Papa León XIV a Madrid

La Policía Nacional despliega el mayor operativo de su historia con más de 12,000 agentes, drones, helicópteros y tecnología avanzada para garantizar la seguridad del Papa León XIV en Madrid.

La visita del Papa León XIV a Madrid ha supuesto un desafío logístico y de seguridad sin precedentes, con miles de fieles y decenas de actos programados.

Para garantizar su normal desarrollo, la Policía Nacional ha desplegado uno de los mayores operativos de seguridad en su historia, involucrando a más de 12.000 agentes. Este dispositivo incluye controles exhaustivos con escáneres de última generación, guías caninos especializados en la detección de sustancias peligrosas y el equipo TEDAX, conocido como 'Titán', para intervenciones ante amenazas.

Además, se han supervisado alcantarillas y accesos subterráneos como parte del dispositivo antiterrorista. También participan 16 drones y siete helicópteros, en colaboración estrecha con la seguridad del Vaticano. Ricardo Gutiérrez, portavoz de la Policía Nacional, señaló que este es el mayor reto que afronta la institución en sus 200 años de historia. El despliegue se nota desde el primer filtro de acceso, donde todos los asistentes son revisados minuciosamente.

Los guías caninos no descansan. Francisco Salvador, responsable de la Unidad Canina de la Policía Nacional, subrayó que debemos cuidar todo para que hagan espacios de trabajo y también de descanso. También se vigila desde otras perspectivas y si aparece cualquier amenaza, entra en acción 'Titán', un robot TEDAX bautizado así por los agentes. Un agente destacó que para nosotros es una pieza y un elemento esencial en las intervenciones ante amenazas.

Además, se han sellado accesos subterráneos y revisado cada rincón. Ricardo Gutiérrez explicó que es un dispositivo de seguridad acorde a las circunstancias del nivel de alerta terrorista. Los efectivos desplegados son cifras récord, y los españoles han trabajado codo con codo con la seguridad del Vaticano. Este dispositivo se lleva preparando desde que hubo rumores de que el Santo Padre iba a visitar España, indicó el portavoz.

La visita del Papa León XIV no solo implica un enorme esfuerzo logístico, sino también una demostración de la capacidad de la Policía Nacional para afrontar eventos de máxima envergadura. Miles de fieles ya esperan al Papa en la plaza de Cibeles, en el segundo día de su visita a España. Mientras tanto, asociaciones de víctimas de abusos de la Iglesia han denunciado haber sido excluidas de la reunión con el Pontífice, generando controversia.

Por otro lado, la actualidad política y social sigue su curso, con noticias como la anotación en el cuaderno de Leire Díez sobre Pedro Sánchez o la lucha de los profesores de Valencia que amenaza con alargar la huelga hasta septiembre. En el ámbito internacional, Trump ha calificado a los líderes de Irán de fuertes y orgullosos, reduciendo las posibilidades de un acuerdo próximo.

Sin embargo, el foco principal sigue siendo la visita papal y el impresionante dispositivo de seguridad que la rodea, el cual marca un hito en la historia de la Policía Nacional





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