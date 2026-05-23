El derrumbe de la generación milenial en 'Ravalear'

La película 'Ravalear' de Pol Rodríguez e Isaki Lacuesta explora las miserias y debilidades de una generación ensimismada y narcisista, donde las amistades se ven afectadas por el egoísmo y la autoindulgencia.

En la Barcelona de los fondos buitre, un trío de amigas se enfrenta a sus propias miserias y debilidades. Bárbara , una guionista de televisión, se encuentra en una lucha constante por mejorar su posición en la industria, mientras que su amiga Elena se prepara para ser madre y se siente atrapada en una vida que no le gusta.

Macarena, la más noble y insegura de las tres, lucha por encontrar su lugar en el mundo y por mantener su relación con su amante Fabiola. A medida que se despliegan sus historias, se revela un nihilismo sostenido que no vaticina un final apocalíptico, sino una continuidad enfermiza y asfixiante. La vida es una mierda, pero sigamos adelante, de fracaso en fracaso hasta la derrota final





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