El dermatólogo Ricardo Ruiz defiende los hábitos básicos frente a las promesas milagrosas de longevidad

El doctor Ricardo Ruiz, reconocido dermatólogo y autor del libro 'Larga vida a tu piel', aboga por una actitud escéptica ante los tratamientos antienvejecimiento y destaca que el ejercicio, la alimentación y el sueño son los pilares fundamentales de una vida larga y saludable. Critica la obsesión actual con la longevidad y advierte sobre los riesgos de intervenciones no demostradas en humanos.

El doctor Ricardo Ruiz , director de la Clínica Dermatológica Internacional y jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Ruber Internacional, ha cumplido el sueño de su infancia de trabajar en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, lugar que admiraba de niño al ver a los médicos dejar sus coches para reparar.

Formado en instituciones de prestigio como la Clínica Mayo y la Universidad de California en San Francisco, es un reconocido especialista en dermatología oncológica y estética, autor de numerosos artículos científicos y ponente habitual en la Academia Americana de Dermatología. Recientemente, ha sido incluido en la lista de los 100 mejores médicos de España que elabora la revista Forbes.

A través de su labor y en colaboración con la Fundación Recover, impulsó la puesta en marcha de un proyecto humanitario en Burundi. Además, acaba de publicar el libro 'Larga vida a tu piel' (La Esfera de los Libros), una guía basada en miles de consultas reales que busca enteder y respetar la piel, sin pretender ser un manual de perfección. En un mercado saturado de promesas sobre la longevidad, el doctor Ruiz adopta una postura crítica y escéptica.

Señala que hoy existe una obsesión por alargar la vida, con tratamientos y tecnologías que aún no están completamente demostrados en humanos, pues muchos estudios se realizan en roedores y no siempre son aplicables a las personas. Como ejemplo, cita el caso del resveratrol, que generó grandes expectativas pero cuyos beneficios en humanos no están claros.

Además, advierte sobre los riesgos de intervenir en mecanismos de longevidad, como se vio en un estudio con antioxidantes en pacientes oncológicos, donde algunos desarrollaron más metástasis. El especialista insiste en que gran parte de la evidencia procede de estudios en animales y que lo que funciona en ellos no tiene por qué funcionar en humanos. Tras revisar la literatura científica más actual, concluye que en longevidad saludable lo que realmente funciona son las cosas básicas: ejercicio, alimentación y sueño.

Si tuviera que elegir un solo hábito, se decantaría por el ejercicio, del que cada vez hay más investigaciones que muestran sus beneficios en diferentes modalidades, incluso en quienes solo lo practican el fin de semana. Para ilustrar su valor, menciona un estudio con trabajadoras de limpieza de hotel: a un grupo se le explicó que su trabajo equivalía a ejercicio físico, y con el tiempo ese grupo experimentó mejoras en la presión arterial y la calidad del sueño, mientras que el otro no registró cambios, lo que demuestra la influencia de la percepción.

Asimismo, destaca regiones como Okinawa en Japón o Nicoya en Costa Rica, donde hay alta concentración de centenarios sin necesidad de suplementos milagrosos, sino con actividad diaria, relaciones sociales, poco estrés y hábitos sencillos. En su libro también aborda la importancia de la gimnasia cognitiva, pues de nada sirve vivir más si no se está bien mentalmente, una reflexión personal motivada por la experiencia de sus padres con Alzheimer y Parkinson





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