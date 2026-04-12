El derecho de petición en España: una vía muerta para la participación ciudadana

Un informe de Political Watch revela la ineficacia del derecho de petición en España, en comparación con otros países como el Reino Unido, donde los ciudadanos tienen un papel más activo en la agenda parlamentaria. La investigación destaca la falta de debate sobre las peticiones ciudadanas en las Cortes y la dificultad para que las propuestas se conviertan en leyes. Se analizan las limitaciones de la iniciativa legislativa popular y se comparan los sistemas de participación ciudadana.

Un ciudadano eleva una petición al Congreso o al Senado . Las Cortes la reciben y, en teoría, se somete a debate, abriéndose la posibilidad de que se transforme en realidad, materializándose en una ley, una modificación normativa o un reglamento. Finalizado el proceso, se informa al ciudadano sobre el curso de su propuesta, haciendo partícipe a la sociedad de su destino final. Sin embargo, esta secuencia, que debiera ser cotidiana, se asemeja a una quimera en la España actual.

Así lo evidencia el informe Derecho de petición en el contexto digital, publicado por Political Watch el pasado febrero. Javier Pérez, director de Political Watch, en una entrevista con Público, señala que 'Las Cortes están interpretando de manera insuficiente el mandato constitucional'. Los datos son contundentes: de las 386 peticiones ciudadanas cursadas en el Congreso, 380 fueron derivadas a otras instituciones. De las 167 recibidas por el Senado, 89 fueron archivadas y 78 derivadas. Lo más preocupante es la dificultad para rastrear el destino de estas propuestas y determinar si alguna ha trascendido al papel con efectos vinculantes. 'No hay constancia en toda la historia de la democracia española de que alguna petición a las Cortes haya propiciado un procedimiento parlamentario', recalca Pérez. Es relevante recordar que la Constitución española, en sus artículos 29 y 77, ampara el derecho de petición. Si bien existe debate sobre su desarrollo, la existencia del derecho, como se desprende del informe de Political Watch y de las fuentes consultadas, no está en entredicho.\La situación se agrava al analizar el funcionamiento de las comisiones parlamentarias. En la última legislatura, por ejemplo, la comisión de peticiones del Congreso apenas se reunió 45 minutos y siempre a puerta cerrada, en contraste con otras comisiones, como la de Presupuestos, que se reunieron aproximadamente 150 horas. Esta información, extraída del informe, se torna aún más reveladora cuando se compara con la participación ciudadana en otros países. La pregunta clave es la permeabilidad de la conexión entre la ciudadanía y el Parlamento. La profesora de la Universidad de Leeds, Cristina Leston-Bandeira, experta en la materia, particularmente en el caso del Reino Unido, subraya esta cuestión en una entrevista con Público. 'El Parlamento británico', explica Leston-Bandeira, 'ofrece a los ciudadanos un canal para plantear asuntos que los políticos y los partidos políticos podrían desconocer'. ¿Cómo funciona este sistema en el Reino Unido? Cuando un ciudadano británico o residente presenta una propuesta a la Comisión de Peticiones y obtiene 10.000 apoyos, la institución está obligada a responder. Si alcanza los 100.000 apoyos, la cámara debe debatirla en comisión. En resumen, hay umbrales transparentes que los ciudadanos británicos deben superar para participar en el proceso parlamentario. Si lo consiguen, su propuesta debe ser considerada. Leston-Bandeira destaca que todo el proceso se realiza de forma electrónica, lo que facilita la participación. La profesora destaca que el sistema británico otorga a los ciudadanos la capacidad de influir, en cierta medida, en 'la agenda de los debates parlamentarios'.\En otros países, el umbral para que una petición reciba consideración parlamentaria obligatoria es significativamente menor. En Estonia, por ejemplo, son 1.000 apoyos, aunque es un país con una población de 1.370.000 habitantes. En España, la iniciativa legislativa popular (ILP) se presenta como la principal herramienta de participación ciudadana, aunque su eficacia es limitada. En esta legislatura se registraron dos ILP: una para regularizar a 500.000 migrantes y otra para abolir la tauromaquia como patrimonio cultural. La primera superó la fase de toma en consideración, pero se estancó en el Congreso, aunque finalmente se implementó gracias a un acuerdo fuera de la institución. La segunda no logró superar la primera votación. Históricamente, de 154 iniciativas legislativas populares presentadas, solo cuatro han culminado en publicación en el BOE, evidenciando un porcentaje desalentador. Para siquiera iniciar el proceso, la asociación promotora de la ILP necesita un mínimo de 500.000 firmas válidas, un requisito muy exigente. Javier Pérez, director de Political Watch, se muestra escéptico ante la ILP como un mecanismo efectivo para la participación ciudadana, dada su complejidad y los obstáculos que implica





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