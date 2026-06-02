El Departamento de Justicia de EE.UU. abandona el fondo contra la 'persecución judicial' impulsado por Trump

El secretario interino Todd Blanche confirmó que se descartará el programa de compensación por supuesta instrumentalización política de la justicia, aunque se mantiene una disposición que protege a Trump de investigaciones fiscales del IRS, la cual podría ser anulada por una jueza federal.

El secretario de Justicia interino Todd Blanche anunció que el Departamento de Justicia abandonará completamente el denominado Fondo contra la Persecución Judicial, una iniciativa promovida por el expresidente Donald Trump para compensar a quienes aleguen haber sido objeto de instrumentalización política del sistema legal.

Blanche declaró en una audiencia ante la Cámara de Representantes que, aunque las razones que motivaron la creación del fondo siguen considerándose válidas, el departamento no procederá con su implementación. Esta es la primera confirmación oficial de que la administración da marcha atrás con este controvertido programa, tras semanas de resistencia interna dentro del propio Partido Republicano, donde numerosos legisladores criticaron que el fondo podría convertirse en un mecanismo discrecional para beneficiar a aliados de Trump.

El anuncio se produce en un contexto de creciente tensión jurídica, pues sigue vigente otra parte clave del acuerdo extrajudicial entre Trump y el gobierno federal: una disposición que impide que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) investigue tanto al expresidente como a la Organización Trump por posibles irregularidades fiscales pasadas. La jueza federal de distrito Kathleen Williams, en Florida, está evaluando si reabre el caso original que dio lugar al acuerdo, tras una petición de un grupo de exjueces que alegaron que la demanda inicial presentada por Trump era un fraude procesal, al ser él mismo, como expresidente, parte responsable de la supuesta instrumentalización que denunciaba.

Si el tribunal determina que no existía una controversia real, el acuerdo podría ser anulado en su totalidad. Durante la comparecencia, la representante demócrata Grace Meng presionó a Blanche para que emitiera un escrito formal que rescindiera el memorando de mayo que creó el fondo.

Blanche se negó a comprometerse por escrito, argumentando que sus declaraciones públicas bastan, lo que Meng calificó como insuficiente para restaurar la confianza pública, pues muchos ciudadanos, sin distinción partidista, están preocupados por la transparencia del proceso. La decisión del Departamento de Justicia de mantener la cláusula del IRS añade complejidad al panorama legal, ya que la jueza Williams ya ha ordenado a Trump responder a las acusaciones de fraude.

Los exjueces subrayan que, si se anula el caso por falta de legitimidad, se derrumbaría todo el acuerdo, incluida la protección fiscal. Este desenlace podría reabrir la puerta a investigaciones penales o civiles contra Trump y su empresa. La situación refleja una batalla judicial en curso que mezcla agravios políticos,本能 de preservación institucional y la sombra de una posible doble estándar en la aplicación de la justicia.

Mientras tanto, la Casa Blanca ha evitado pronunciarse directamente sobre los detalles legales, dejando que el Departamento de Justicia maneje el tema. La incertidumbre persiste sobre si el tribunal de Florida actuará soon y qué consecuencias tendría para la ya dilatada serie de casos que rodean al expresidente.

Este episodio subraya los desafíos de la nueva administración Biden para deshacer acuerdos celebrados por su predecesor sin dañar la credibilidad del Departamento de Justicia, un delicado equilibrio entre justicia y percepción de parcialidad. La evolución de este asunto continuará siendo seguida de cerca por analistas jurídicos y actores políticos de ambos partidos





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