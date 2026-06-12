El Departamento de Justicia aprueba la megafusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery bajo el Gobierno de Trump

El DOJ autoriza la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, una operación que remodelará Hollywood pero enfrenta desafíos legales y regulatorios, además de críticas por los vínculos políticos con la administración Trump.

El Gobierno de Trump aprobó que Paramount Skydance adquiera Warner Bros. Discovery en una mega fusión que transformará la industria del entretenimiento en Hollywood . La autorización del Departamento de Justicia (DOJ), aunque esperada, constituyó un paso fundamental para que Paramount pueda comprar CNN , HBO , el estudio Warner Bros. y otros activos.

Según el DOJ, la operación no perjudicará la competencia ni a los consumidores en áreas clave como streaming bajo demanda, televisión lineal y producción cinematográfica. Paramount agradeció la revisión exhaustiva y reiteró su compromiso de cerrar la transacción pronto para beneficiar a consumidores y creadores.

Sin embargo, la fusión aún enfrenta obstáculos: una posible demanda de fiscales generales estatales que acusan al Gobierno de Trump de no aplicar leyes antimonopolio, lo que podría demorar el proceso. Además, la investigación del fiscal general de California continúa y se esperan revisiones regulators en la Unión Europea y el Reino Unido, donde evalúan impacto competitivo. Paramount insiste en que el acuerdo es procompetitivo.

La adquisición de CNN ha generado preocupación en grupos de libertad de prensa, pero Paramount asegura que invertirá en periodismo. La empresa busca completar la operación en el tercer trimestre del año, aunque algunos ejecutivos apuntan a julio, pese a los tiempos europeos.

La oferta, que implica a una empresa mucho menor comprando a un gigante, ha sido controversial por los vínculos de Paramount con Trump y su aliado Larry Ellison, cofundador de Oracle y padre de David Ellison, CEO de Paramount. Críticos señalan cambios en CBS News y programas como "60 Minutes" como evidencia de acomodación política. El músico Bruce Springsteen criticó a Paramount por buscar el favor de Trump.

Trump ha comentado públicamente sobre la venta, mostrando preferencia por Paramount para CNN. La compañía ganó la subasta en febrero y luego inició trámites regulatorios. A finales de abril, Paramount organizó una cena en Washington con Trump, su gabinete y periodistas de CBS, lo que subraya la cercanía política. La fusión, que redefinirá el panorama mediático, está pendiente de aprobaciones finales mientras enfrenta escrutinio por posible concentración de poder y influencia política





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