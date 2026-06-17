El Departamento de Estado de EE. UU. busca ayudar a la madre del portero Vozinha a asistir al Mundial

Estados Unidos ofrecerá apoyo para que la madre del arquero caboverdiano pueda superar obstáculos de visa y ver a su hijo jugar tras la destacada actuación de este frente a España.

El Departamento de Estado de Estados Unidos está trabajando para facilitar que la madre del portero de la selección de Cabo Verde , Vozinha , pueda viajar a territorio estadounidense y presenciar la participación de su hijo en la Copa Mundial .

Según declaró un funcionario de dicha institución este martes, la respuesta oficial surge tras las declaraciones del propio arquero tras el empate sorpresivo de Cabo Verde frente a España, donde Vozinha expresó que su madre no había logrado asistir al encuentro debido a la imposibilidad de costear la tarifa de solicitud de visa. El jugador afirmó a los periodistas: Ella no logró estar aquí por la visa… el dinero que tenemos que pagar por la visa.

No lo logramos a tiempo, y me gustaría que estuviera aquí. Lo mencionado por el deportista pone sobre la mesa la situación que enfrentan ciudadanos de naciones con restricciones migratorias especiales. Cabo Verde se encuentra entre los aproximadamente 50 países cuyos nacionales están sujetos al pago de una fianza de hasta quince mil dólares, una medida implementada durante la administración del expresidente Donald Trump con el argumento de altas tasas de permanencia ilegal tras la expiración de visas.

Sin embargo, en cuanto a la situación particular de la madre de Vozinha, el funcionario del Departamento de Estado aclaró que no existe registro de una solicitud formal de visa por parte de ella. Añadió que la normativa vigente prevé la exención total de dicha tarifa para todos los familiares directos de los jugadores que participan en el Mundial. El Departamento está contactando activamente a la familia de este jugador para ayudar con los servicios de visa, subrayó.

De acuerdo con una fuente allegada al caso, la madre del portero carece actualmente de un pasaporte en vigor y está realizando los trámites necesarios para obtenerlo. Esta situación representa un obstáculo administrativo adicional.

La normativa oficial del Departamento de Estado establece que la exigencia de la fianza queda sin efecto para atletas, entrenadores, personal de apoyo esencial y familiares directos que sean ciudadanos de países clasificados para la Copa Mundial de la FIFA 2026, siempre que demuestren cumplir con todos los requisitos establecidos para la visa. Vozinha, de cuarenta años y que milita en la segunda división del fútbol portugués, ha experimentado un ascenso meteórico en cuestión de días.

Su actuación contra España fue descrita como histórica: realizó siete atajadas clave que neutralizaron el ataque de uno de los equipos favoritos del torneo. La expectativa generalizada era que tanto Vozinha como Cabo Verde sucumbieran ante la potencia europea, tal como sucedió en el contundente triunfo de Alemania sobre Curazao por siete goles a uno.

En cambio, el guardameta y su defensa mantuvieron a raya al talentoso combinado español durante los noventa minutos reglamentarios, logrando así el resultado más significativo en la historia del fútbol caboverdiano. La nación insular, con una población aproximada de quinientas treinta mil personas, desató una ola de júbilo nacional que rápidamente se contagió a gran parte del mundo. Este impacto global se reflejó en un crecimiento exponencial de la popularidad de Vozinha en redes sociales.

Con el impulso de un comentarista brasileño que promovió su figura, su cuenta de Instagram pasó de unos cincuenta mil seguidores a superar los diez millones en cuestión de horas. El próximo compromiso de la selección de Cabo Verde será el domingo contra Uruguay en Miami, con horario programado a las seis de la tarde, hora del este.

La atención internacional se centrará ahora en si el equipo y su ahora famoso portero pueden repetir la hazaña ante otro rival de alto nivel





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vozinha Cabo Verde Copa Mundial Visa Departamento De Estado

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cabo Verde alimenta el mal fario de España en los debuts mundialistasVozinha realiza una parada a Oyarzabal ante el lamento de Rodri.

Read more »

Quién es Vozinha, el héroe de 40 años de Cabo Verde que logró detener a España, uno de los favoritos en el MundialEl portero se convirtió en la gran figura en la hazaña frente a la campeona europea y su nombre se ha elevado a la figura de leyenda.

Read more »

Ni es electricista ni le reclutaron por LinkedIn: falsas historias sobre Vozinha, el portero de Cabo VerdeVozinha en el partido contra España en el Mundial 2026

Read more »

Vozinha, portero de Cabo Verde, explota en redes sociales tras brillar contra España¡De 50.000 a 9 millones de seguidores! La increíble historia de portero 'cuarentón' caboverdiano tras frenar a la selección española en su debut en el Mundial 2026.

Read more »