El Departamento de Educación está trasladando la aplicación de derechos civiles y la educación especial, pero algunos padres advierten que solo generará más caos y obstáculos

Durante meses, y a veces incluso más tiempo, padres de niños con discapacidades dicen haber esperado a que el Departamento de Educación avanzara en sus denuncias por acoso escolar u otra forma de discriminación. Ahora que el departamento está trasladando la aplicación de derechos civiles y la educación especial, algunos padres y defensores advierten que un proceso que en gran medida se ha estancado desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo solo generará más caos y obstáculos.

Durante meses, y a veces incluso más tiempo, padres de niños con discapacidades dicen haber esperado a que el Departamento de Educación avanzara en sus denuncias por acoso escolar u otra forma de discriminación .

Ahora que el departamento está trasladando la aplicación de derechos civiles y la educación especial, algunos padres y defensores advierten que un proceso que en gran medida se ha estancado desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo solo generará más caos y obstáculos.

‘Llegó el punto en que ya ni siquiera me comunico con el abogado’, dijo Nicole May, una madre de Ohio. May presentó una denuncia en la primavera de 2024 ante la Oficina de Derechos Civiles del departamento, alegando que su hija adolescente fue acosada por usar un aparato auditivo y que tenía problemas en clase porque no podía oír a sus maestros. Más de dos años después, el caso sigue sin resolverse





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Departamento De Educación Acoso Escolar Discriminación Derechos Civiles Educación Especial

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