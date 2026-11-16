Fedea advierte que la Sostenibilidad de las Pensiones en España depende de ayudas estatales. El déficit contributivo alcanza el 4% del PIB por el envejecimiento demográfico.

La insuficiencia de las cotizaciones sociales ordinarias para sufragar las prestaciones de la Seguridad Social obliga a drenar cada año dinero procedente de los impuestos. Este fenómeno representa el gran desafío financiero en la discusión sobre la sostenibilidad de las pensiones en España. Los partidos políticos han evitado durante años proponer medidas concretas para revertir esta tendencia creciente.

Cuantía histórica de transferencias estatales

Las cifras de transferencias que el Estado realiza a la Seguridad Social para evitar el desbordamiento del déficit son reveladoras. La cuantía total de estas transferencias acumuladas entre los años 2016 y 2025, ambos incluidos, ha escalado exponencialmente. El monto ha pasado de 18.500 millones de euros en 2016 hasta los 116.000 millones en 2025.

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En euros corrientes, esta suma alcanza aproximadamente 136.000 millones de euros. Esta cifra se basa en los préstamos que el presupuesto de la Seguridad Social tiene preconcedidos. De estos, unos 10.000 millones de euros se han utilizado en los últimos años para pagar alguna de las dos extra de las pensiones. A diferencia de las transferencias directas, estos préstamos sí computan en el pasivo del sistema público.

Factores del aumento exponencial del gasto

El aumento de las inyecciones procedentes del presupuesto general está determinado por un crecimiento del gasto que no logra ser cubierto por los ingresos ordinarios de cotizaciones sociales. El Gobierno ha defendido que la parte tributaria es una de las principales fuentes de financiación del sistema, similar a otros países de la Unión Europea. Sin embargo, en España estas aportaciones han subido de forma drástica.

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Tres hitos han marcado este incremento desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. Primero, el impacto de la pandemia obligó a la Seguridad Social a utilizar ingresos adicionales para cubrir prestaciones extraordinarias y bonificaciones en los ERTE. Segundo, la reforma de la Seguridad Social aprobada en 2021 consagró por ley medidas ya aplicadas parcialmente en 2019.

Tercero, el coste de las prestaciones por incapacidad temporal ha superado los 18.000 millones de euros en el último ejercicio. Esta partida representa una factura nuclear que presiona constantemente las arcas del sistema de protección social nacional.

Diagnóstico financiero y déficit contributivo

Una nota publicada por Fedea, basada en un estudio del investigador de la Universidad de las Hespérides, señala que el sistema no es financieramente sostenible. El déficit contributivo ronda el 4% del PIB, según los cálculos del experto. Aunque la Seguridad Social paga sus prestaciones, esta situación oculta la vulnerabilidad estructural del modelo actual.

El investigador asegura que los argumentos sobre la salud del sistema son incompletos. Las referencias a la regla de gasto aprobada por la Airef, el récord de 22,4 millones de afiliados y la ratio de 2,51 cotizantes por pensionista no cuentan la totalidad de la historia. No se puede hablar de quiebra inmediata porque el Estado respalda el sistema de reparto.

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Mientras el Estado esté dispuesto a cubrir el déficit y los mercados financien la deuda asociada, el sistema seguirá operando. Sin embargo, esta dependencia de la deuda pública genera riesgos a largo plazo para la estabilidad económica nacional.

Demografía y propuestas de reforma estructural

El déficit contributivo persiste debido al panorama demográfico que se cierne sobre el país. En 1975, había 5,95 personas de 16 a 64 años por cada mayor de 64. Actualmente, esta relación es de 3,15 y se proyecta que caerá un 39% en los próximos 25 años hasta situarse en 1,93 en 2050 según las proyecciones del INE.

El envejecimiento poblacional implica que más personas percibirán pensiones durante más años. Al mismo tiempo, la población en edad de trabajar disminuye debido a la baja tasa de natalidad. Para afrontar este escenario, Fedea defiende que proteger las pensiones requiere garantizar su pago sin comprometer el bienestar de los contribuyentes.

Entre las propuestas presentadas destaca la implantación de un sistema de reparto con cuentas individuales. En este modelo, cada trabajador acumula capital a lo largo de su vida laboral para su retiro. También se sugiere crear un plan de pensiones de empleo obligatorio para diversificar las rentas futuras de los jubilados.