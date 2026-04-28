El decreto de vivienda enfrenta su caída en el Congreso: Junts rechaza el texto pero deja abierta la puerta a un nuevo acuerdo

El decreto de vivienda que incluye la prórroga de los alquileres enfrenta un rechazo casi seguro en el Congreso por parte de PP, Vox y Junts. Sin embargo, Junts deja abierta la posibilidad de un nuevo acuerdo si el PSOE presenta un decreto que incluya medidas como ayudas fiscales a los caseros y el IVA franquiciado para los autónomos.

El decreto de vivienda , que incluye la prórroga al mismo precio de los alquileres que venzan en 2026 y 2027, enfrenta un rechazo casi seguro en el Congreso por parte de la mayoría formada por PP, Vox y Junts .

Fuentes de la formación independentista confirmaron este lunes su oposición al paquete de medidas aprobado hace un mes, cuya convalidación se decidirá en la Cámara Baja este martes. Sin embargo, Junts también señaló que, aunque no apoyarán el texto actual, el PSOE podría presentar un nuevo decreto que incluyera, además de la prórroga de los alquileres, medidas como ayudas fiscales a los caseros o la aprobación del IVA franquiciado para los autónomos.

'Sumar ha entendido qué defiende Junts y está dispuesto a ejecutarlo. La pregunta es: ¿qué hará el PSOE?

', cuestionó el partido independentista. Este lunes por la mañana, a menos de 24 horas de la votación en el Congreso, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, sugirió que podrían darse las condiciones para desbloquear la negociación con Junts.

Bustinduy aseguró que Sumar estaría dispuesto a aceptar algunas de las reclamaciones de Junts a cambio de su voto a favor, incluyendo 'matizaciones sobre la prórroga de los alquileres', exenciones impositivas para los propietarios y el IVA franquiciado para los autónomos, una medida obligatoria por una directiva europea. El ministro, sin embargo, subrayó que este acuerdo solo sería posible si existía 'voluntad política' tanto de Junts como del PSOE, que hasta ahora ha delegado la negociación del decreto en Sumar.

Aunque Junts confirmó horas después que mantendrá su voto en contra del decreto este martes, también apuntó directamente al PSOE, señalando que la vía planteada por Sumar podría llevar a un acuerdo si el partido socialista aceptara que no tiene mayoría suficiente para aprobar sus propuestas solitariamente.

'Las declaraciones de Sumar acreditan que han entendido qué defiende Junts y están dispuestos a ejecutarlo. La pregunta es: ¿qué hará el PSOE? ¿Seguirá sin aceptar que no tiene mayoría y queriendo aprobar sus propuestas solo y por la puerta de atrás, como la regularización masiva o el ahogo a los autónomos? ¿Será el responsable de bloquear las medidas a favor de los inquilinos y de los pequeños propietarios?

', cuestionaron fuentes de Junts. El decreto actual no puede modificarse para incluir las propuestas de Junts, ya que la votación solo admite un sí o un no. Sumar, por su parte, considera que la posición de Junts deja abierta la posibilidad de aprobar un nuevo decreto que incluya las medidas exigidas por los independentistas a cambio de su apoyo a la prórroga de los alquileres.

Sumar ya ha asegurado públicamente su disposición a ceder en las ayudas fiscales a los caseros y en la implementación del IVA franquiciado, lo que requeriría negociaciones con el Ministerio de Hacienda, controlado por el PSOE. Sin embargo, fuentes socialistas minimizan las expectativas de un entendimiento con Junts y mantienen que el decreto estaba condenado al fracaso desde el principio, ya que no cuenta con una mayoría parlamentaria.

El PSOE siempre ha sostenido que Sumar era consciente de esta realidad y que insistió en aprobar la prórroga de los alquileres para marcar perfil propio en un momento de debilidad política.

'Saben lo que planteamos', aseguran fuentes de Junts, que han dejado claras sus propuestas en materia de vivienda, como que el Estado pague las políticas sociales, que se deduzcan alquileres e hipotecas o que no tribute en el IRPF la venta de la vivienda habitual de los mayores de 65 años que se encuentren en una residencia





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