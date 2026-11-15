El decreto de centros de datos genera incertidumbre y riesgos de inversión en España

CBRE alerta de que la nueva normativa podría desviar inversiones millonarias a otros mercados europeos debido a la rigidez regulatoria y los retos energéticos del sector.

El anuncio de un plan de contingencia por parte de Merlin para hacer frente al nuevo decreto sobre centros de datos ha generado un impacto significativo en el mercado inmobiliario y tecnológico español. Este movimiento responde a la necesidad de gestionar un coste adicional estimado en 863 millones de euros, una cifra que refleja la gravedad de los desafíos regulatorios y operativos que atraviesa el sector. La medida subraya la urgencia de adaptarse a un entorno cambiante donde la certeza jurídica es fundamental para mantener la competitividad.

Alerta de CBRE sobre la carrera por la digitalización

Enrique Martínez Laguna, vicepresidente de CBRE España, ha advertido claramente de los riesgos asociados a la normativa gubernamental prevista. Su posición es que España debe competir activamente en la carrera por la digitalización de la economía, pero advierte sobre el peligro real de desvío de capital hacia otros países si el marco regulatorio no se ajusta. La incertidumbre actual mantiene numerosas inversiones en suspenso, lo que amenaza con trasladar proyectos viables a mercados más ágiles y favorables dentro de Europa.

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La compañía de servicios inmobiliarios destaca que España posee ventajas estructurales únicas que son difíciles de replicar en otras regiones. Estos factores incluyen el liderazgo nacional en la producción de energías renovables, una potente infraestructura de fibra óptica y cables submarinos, así como unos costes de desarrollo altamente competitivos. Estas cualidades han posicionado al país en el radar de los principales inversores internacionales del sector tecnológico e inmobiliario, atrayendo su atención frente a la saturación observada en otros lugares.

Comparativa global y presencia de operadores internacionales

Tras el despliegue masivo de infraestructuras en Estados Unidos, donde la capacidad prevista alcanza entre 60 y 70 GW, el foco de los grandes actores globales se ha trasladado definitivamente a Europa. Operadores e inversores internacionales ya están presentes en España o incluyen el sur de Europa entre sus prioridades estratégicas actuales. Sin embargo, la capacidad instalada actual es de solo 0,4 GW, lo que indica un margen de crecimiento enorme pero también una dependencia crítica de decisiones regulatorias rápidas.

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El directivo de CBRE subraya que Europa, y España en particular, tienen la obligación de posicionarse firmemente en esta transición digital. El fuerte interés del capital internacional y el impulso de la inteligencia artificial permitirán impulsar la economía digital española, aunque su éxito dependerá directamente de la capacidad para eliminar los cuellos de botella de la red eléctrica y garantizar un marco regulatorio estable.

Barreras regulatorias y el impacto del 80% de renovabilidad

Uno de los principales obstáculos identificados es la rigidez de la normativa proyectada, que exige que el 80% del consumo energético provenga de fuentes renovables generadas en nuevas instalaciones. Este requisito, junto con la medición hora a hora, choca con plazos de desarrollo que oscilan entre 18 y 36 meses. Martínez Laguna explica que esta situación crea un entorno adverso, especialmente cuando existe energía renovable disponible que se vierte por falta de clientes o capacidad de almacenamiento inmediato.

La falta de armonización con la normativa europea añade una capa adicional de incertidumbre sobre la rentabilidad de los proyectos. Esta convergencia de factores está llevando a algunos inversores a paralizar sus planes o a reconsiderar su presencia en el país. La ventana de oportunidad es extraordinaria pero limitada, y las inversiones que se decidan definirán el mapa europeo de la economía digital durante las próximas décadas.

Desafíos energéticos y oportunidades en almacenamiento

La disponibilidad de energía es un factor determinante, aunque los centros de datos representan actualmente alrededor del 0,8% del consumo energético nacional. Con el crecimiento previsto hasta 2030, la red eléctrica de transporte ya contempla este aumento, reservando 3,8 GW para centros de datos dentro de los 27,7 GW de nueva demanda previstos. Martínez Laguna matiza que, a pesar de las preocupaciones externas, el umbral español es muy bajo comparado con países que alcanzan el 20%, lo que indica que el sistema está preparado si se gestiona bien.

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Más allá de la regulación energética, los promotores enfrentan retos como financiar sus propias subestaciones y aceptar calendarios de entrega gradual de potencia que pueden extenderse hasta cinco años. La lentitud en la tramitación administrativa se identifica como el principal cuello de botella. Ante las limitaciones de la red pública, el autoconsumo y la generación eléctrica directa están ganando protagonismo, ofreciendo oportunidades de negocio para desarrollar parques de baterías que alimenten estas infraestructuras con energía renovable a coste cero durante los picos de producción.

Costes de la Inteligencia Artificial y estrategia de CBRE

Los inquilinos de los centros de datos deben destinar un capital considerable a la adquisición de GPU, unidades de procesamiento gráfico, que pueden llegar a cuadruplicar el coste de la infraestructura física del edificio. El coste aproximado es de 40 millones por cada MW, una cifra que genera tensiones financieras y esquemas de financiación circular al comprar chips a fabricantes como Nvidia. Esta dinámica está transformando las necesidades de inversión del sector.

CBRE ha colocado los centros de datos como una de las palancas principales de su plan estratégico global, convirtiéndolos en la clase de activo de mayor crecimiento dentro del grupo. Esta decisión refuerza la importancia crítica de resolver los problemas actuales para asegurar que España no pierda su posición estratégica en el mercado global de la digitalización y la inteligencia artificial.